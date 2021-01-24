能自製卻買美國好貴的30公厘穿甲彈？國防部出來面對了

國防部自108年5月耗資15億731萬1403元，向美國採購第一批雲豹CM34 30公厘機砲車專用的四十萬發30公厘包括穿甲彈在內的彈藥後，今年又向美方以14億7877萬4459元金額，對美採購30公厘穿甲彈等六項後續擴充彈藥。國防部軍備局今天表示，為落實國防自主政策，第202及205廠規劃於108年起至110年完成30公厘穿甲彈、高爆彈及訓練彈等3項彈藥研製。換言之今年起應可陸續量產。

CM34甲車配備的30公厘MK44鏈砲，備射量為420發鏈砲彈，彈道以鏈砲為中心，各自下左右下垂，沿著砲塔攔左右延伸，一側裝掛穿甲彈，另一側則裝載高爆彈，各分裝210發。

國防部108年首批向美商Alliant Techsystems Operations LLC採購20萬6250發穿甲彈，提供陸續下部隊服役的CM-34砲車戰備攜行，經計算每一發30鏈砲穿甲彈價格高達7308元，價格高昂，軍備局生產製造中心第205廠去年就曾公布自行試製的30公厘穿甲彈。

由於外購30機砲彈價格昂貴，且機砲彈藥使用的不是普通彈頭，205廠大前年就到國外考察並採購相關生產設備，先建立30鏈砲穿甲彈生產線進行試製，去年底完成自行生產30公厘MK44鏈砲彈藥效益評估，外傳這項生產線設備的投資金額預估約10億元。

不過，時值109年，面對雲豹30公厘砲車接裝服役高峰期，我國卻仍須向美採購包括30公厘包括穿甲彈在內的彈藥，且軍方為避免敏感，今年索性只公布總價，不公布採購發數，仍未採購自研發的30公厘穿甲彈。外傳可能遭美強迫採購。

但國防部軍備局表示，為落實國防自主政策，第202及205廠規劃於108年起至110年完成穿甲彈、高爆彈及訓練彈等3項彈藥研製，以逐步建立自製能量。

軍備局表示，依雲豹裝甲車「迅馳專案」108至112年度裝步戰鬥車量產規劃，軍備局生製中心採購各車攜行彈藥需求，並保留後續擴充條款，以適時支援軍種戰演訓需求。而採購均係依我方需求，並無美國強制採購情事。