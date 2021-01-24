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共軍突增戰機侵西南空域 專家：共軍航艦跨海操演前奏

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
共軍殲16戰機。圖／國防部
共軍殲16戰機。圖／國防部

空軍昨日發布共機動態，共1架運8反潛機、8架轟6K及4架殲16侵擾我西南防空識別區（ADIZ），是今年至今最大規模擾台。海軍官校軍事科部前教官呂禮詩研判，可能是共軍航空母艦艦隊進行跨海區操演的前奏，在美國總統拜登就職後，共軍海空軍力會否透過「聯合突破巴士海峽作戰演習」進入太平洋向美示威，值得觀察。

我西南防空識別區昨（23）日出現中共8架次轟-6K及4架次殲-16戰機，呂禮詩表示，就如同兩年多前「遠海長航」一般，艦隊進行跨海區操演前，空中兵力總是會先出現，實施「海空綜合對抗操演」；演練結束後，再改編遠海聯合訓練編隊，執行「聯合突破巴士海峽作戰演習」。

呂禮詩表示，去年的「161遠海聯合訓練編隊」，是航艦戰鬥群的規模；號稱已形成初始戰力的山東號航空母艦，今年會不會走一趟關島，驗證遠海作戰及疫情管控能力，也向剛就職的美國總統拜登秀秀肌肉。

空軍 巴士 拜登

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