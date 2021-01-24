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監控共機最前線 空軍耗鉅資強化鵝鑾鼻雷達站住用設施

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
鵝鑾鼻雷達站屬空軍、海軍合署執勤，站內據信有對空TPS/FPS-117與對海遠程監控雷達，營區部分設施曾在2016年莫蘭蒂颱風襲台期間遭到毀損。圖／本報資料照
鵝鑾鼻雷達站屬空軍、海軍合署執勤，站內據信有對空TPS/FPS-117與對海遠程監控雷達，營區部分設施曾在2016年莫蘭蒂颱風襲台期間遭到毀損。圖／本報資料照

共機頻繁侵入西南空域，位於台灣最南端的鵝鑾鼻雷達站是監控共機動態最前線任務單位之一。國軍投入1億1818萬元進行「鵝鑾鼻營區綜合大樓新建統包工程」，除改善站內空、海軍官兵住宿設施，也對營區雷達駐用的土建、機電工程進行改善。

鵝鑾鼻雷達站屬空軍、海軍合署執勤，站內據信有對空TPS/FPS-117與對海遠程監控雷達，營區部分設施曾在2016年莫蘭蒂颱風襲台期間遭到毀損。而這項工程曾歷經五次流標，本月土建、機電工程終於決標，總決標金額達1億1818萬元。工程本月起展開，預計民國112年6月30日完成。

因應中共解放軍第5代匿蹤戰機殲20服役，以及面現有無人飛行載具與巡弋飛彈威脅，空軍目前正在進行總預算14億8775.7萬元的「TPS/FPS-117雷達性能提升案」，使其具備偵測空中低雷達截面積能力。海軍今年也將進行「海洋監偵能量整體提升案」，分年投入50億餘元，更新所有雷達站台的遠程雷達性能，同時興建一座雷達情資整合中心大樓。海軍司令部表示，海軍現有雷達站台多數已超過20年，多數關鍵性零組件超過壽期，籌獲不易，舊式雷達裝備需執行裝備性能提升，以強化海上目標監偵能力，支援作戰任務。兩項任務都與鵝鑾鼻雷達站相關。

鵝鑾鼻雷達站。圖／取自GOOGLE EARTH
鵝鑾鼻雷達站。圖／取自GOOGLE EARTH

海軍 雷達站 莫蘭蒂颱風

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