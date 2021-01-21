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相距不足76公尺！傳美軍機險撞台灣民航機 長榮、民航局給答案

數位身分證喊卡！ 內政部：待專法制定後再依法辦理

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傳美軍機險撞台灣民航機 長榮、民航局回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
「南海態勢戰略感知」網站20日公布兩機兩機相差距離不足76公尺。圖/「南海態勢戰略感知」圖／微博截圖
「南海態勢戰略感知」網站20日公布兩機兩機相差距離不足76公尺。圖/「南海態勢戰略感知」圖／微博截圖

北京大學海洋研究院「南海態勢戰略感知」網站20日在微博發布，一架美軍空中加油機，日前在台灣西南空域成任務後，返航期間與長榮航空一架BR225航班因航線相近，兩機相差距離不足76公尺，險釀成重大事故。

對此，長榮航空今天表示，長榮航空航機皆依規畫航線執行飛航任務，如遇有天候及不可預期的各種狀況，皆會依航管提供的資訊及指示進行適度調整。

長榮說，13日BR225台北-新加坡航班，機長確實有接獲航管值班人員提醒通知航路附近有不明機的航情資訊，該班機仍依原規劃航路飛行。

交通部民航局則說，當時兩機的位置，航管均掌握，並提供給長榮航機提醒注意。由於該不明機並未與我方航管聯繫，無法判別該航空器身份。

長榮航空示意圖。非當事班機。圖／長榮提供
長榮航空示意圖。非當事班機。圖／長榮提供

長榮 航線

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