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傳美軍機險撞台灣民航機 長榮、民航局回應了
北京大學海洋研究院「南海態勢戰略感知」網站20日在微博發布，一架美軍空中加油機，日前在台灣西南空域成任務後，返航期間與長榮航空一架BR225航班因航線相近，兩機相差距離不足76公尺，險釀成重大事故。
對此，長榮航空今天表示，長榮航空航機皆依規畫航線執行飛航任務，如遇有天候及不可預期的各種狀況，皆會依航管提供的資訊及指示進行適度調整。
長榮說，13日BR225台北-新加坡航班，機長確實有接獲航管值班人員提醒通知航路附近有不明機的航情資訊，該班機仍依原規劃航路飛行。
交通部民航局則說，當時兩機的位置，航管均掌握，並提供給長榮航機提醒注意。由於該不明機並未與我方航管聯繫，無法判別該航空器身份。
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