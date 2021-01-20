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陸軍新訓117旅今編成 國防部：具體提升地面防衛戰力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
負責新兵訓練任務的陸軍步兵117旅，今天在黃埔營區舉行編成典禮，由參謀總長黃曙光上將主持。圖/軍聞社
負責新兵訓練任務的陸軍步兵117旅，今天在黃埔營區舉行編成典禮，由參謀總長黃曙光上將主持。圖/軍聞社

負責新兵訓練任務的陸軍步兵117旅，今天舉行編成典禮。國防部表示，面對中共與日俱增的威脅，國軍持續建軍備戰，在現有兵力規模下，規劃自今（110）年起陸續編成步兵旅，以統合運用全民力量，具體提升地面防衛整體戰力，展現「保家衛國」的決心。

國防部為消化滯徵的新兵，同時舒緩目前新訓部隊壓力，推動新復編5個新訓基幹旅，復編單位包括陸軍101旅、109旅、117旅、249旅與137旅。

而其中109、117旅，由現行北訓、南訓中心改編而成，新成立復編的3個旅，即101旅、109旅、249旅與137旅。

國防部今年1月起依計畫於北部及南部地區各擴編1個步兵旅，包括109及117旅；另持續依期程管制北、中、南部地區新編3個步兵旅編成，預於民國112年12月31日全數編成。

參謀總長黃曙光上將今日前往黃埔營區，主持陸軍步兵117旅編成典禮，代表蔡總統及國防部長嚴德發肯定與嘉勉單位同仁執行編成各項整備工作的努力付出，期勉全體幹部秉持新訓單位優良傳統及奮進態度，積極努力邁進，精進新兵及後備部隊訓練工作，鞏固部隊戰力。

「軍聞社」報導指出，典禮中，黃曙光首先宣讀編成命令，並為編成單位授旗、授印；隨後，黃曙光在陸軍司令陳寶餘上將及八軍團指揮官傅中將陪同下，校閱部隊，全體受校官兵精神抖擻，展現壯盛軍容。

黃曙光致詞表示，步兵117旅是一支具有光榮歷史的部隊，曾於民國38年古寧頭戰役中，締造金門大捷的輝煌戰績，可謂「勝利之師」，這次結合國防後備戰力提升，編成步兵旅以強化國軍整體戰力，對於單位來說不僅是一項肯定，更是一種榮耀。

黃曙光強調，步兵旅平時負責新兵及後備部隊訓練職責，戰時負有灘岸守備任務，透過動員編成，立即形成戰力，為國家蓄積總體戰力；同時，新兵與後備部隊的教育訓練，更是國家戰力的保障，透過勤訓苦練，才能獲得國人對於國軍的信任認同與支持，共同為守護美麗家園奉獻心力。

黃曙光 國防部 陸軍

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