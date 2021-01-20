孤狼上校披露軍購黑幕 提供現役承參面對不法自保之道

曾任職海軍司令部計畫署技研組計畫官的前海軍上校王志鵬，今在臉書貼文揭露他在軍中參與軍購案時種種怪象，他批評軍購表示，「我不相信現今不存在弊端，很可能只是還沒曝光」！呼籲現役承辦軍購案的參謀平時影印原件歸檔，甚至提供給相關監察聯參，要求其歸檔雙重存留，以保護自己，「千萬不要嫌麻煩！」

而對王志鵬披露相關內情與說法，海軍司令部今天沒有回應。

曾為潛艦軍官的王志鵬曾出版「潛艦基本戰術戰叉和科技新知」等書籍，自稱「火眼孤狼」。他今天透過臉書以「談國防部前戰規司司長林勤經貪腐」為題發文，披露他服役時與林勤經互動細節，宣稱其2006年擔任國防部戰略規劃司建軍規畫處上校計畫督導官，負責督導海軍年度所有軍事投資建案以及三大軍購中「P-3C反潛機專案」與「潛艦海星專案」時，「深受此人其害」。

王志鵬進一步表示，他在任職國防部期間，審查任何軍事投資建案少則五千萬起跳，動則數十億上百億，各案都要經過層層的聯合參謀審查，因此其中真有問題要瞞天過海是很難的，多數的專業參謀是知道的，但背後操作的手段和方法卻很多。

王志鵬表示，如他曾經參與的一項軍購案，當時由他代表建軍規畫處參加聯合審查會議，經審查後其的意見就是「不可行、不合規定、且價格高約三至五倍」，結果該案還是通過了；當時他很納悶，於是找承辦的上校參謀詢問，並要求調閱該日的聯合審查會報告，竟然遭其拒絕反問他要做什麼？其實他的審查意見對方根本沒列入，還好於會後他曾作會議的「歸詢報告」，於處內存留歸檔，此案後來幸為立法院國防委員會林郁方委員攔下全案刪除，但這位參謀不久後晉升少將。

王志鵬又指出，又有另一位海軍上校，於赴美開會期間，傳真給他一張A4計畫，要求他動用軟體預算一周內經軍售管道匯入帳戶，「這開甚麼玩笑！我不用報告上級就直接回絕」，要求對方於返國後依規定正式呈報計畫審查，當然他隨即又遭到更高階者的關說和施壓。而這位上校後來也晉升少將。

王志鵬在文中以他個人經驗，給予現今仍在役擔任重要參謀職務者參考說，國防部或各一級單位，最糟糕的就是對於修改簽呈多以口頭或標浮貼方式交辦，重新上呈並必須附上原呈，但退回後可能原呈就會碎掉或消失，以致於案件出問題時根本無法還原過程事實，以至於查到最後最倒楣的還是承辦參謀，真正下令的將領根本無事。

因此他建議現役參謀，每次重簽的原件，務必影印存留，並隨時間先後整理，全案完成一併歸檔，包括影音或視頻紀錄，對於有疑問的案件，甚至亦可逕送完整影印副本一份給相關監察聯參，要求其歸檔雙重存留，千萬不要嫌麻煩！因此他過去負責的案件歸檔時都厚後如書本，甚至無法裝訂必須分上、下冊分裝。

王志鵬表示，他相信大多數的軍人都是「熱愛國家，守法守紀」的，都不希望「遭少數不肖者所把持、所操弄，更可惡的是與政客、軍火商沆瀣一氣」；他不相信現今不存在弊端，很可能只是還沒曝光，願還在現役的將校們，對於類似的重大軍事投資案，務必要多多謹慎，殊不見近期的「獵雷艦慶富案」，試問人民的三百億元至今到哪去了！