疫情擴散如臨大敵 國防部傍晚下令：全體官兵避免前往桃園

衛福部桃園醫院爆發新冠病毒肺炎院內感染，疫情有擴散趨勢。國防部如臨大敵，今天傍晚發布命令給全軍所有部隊，下令全體官兵，如非必要，應該避免進入桃園地區；同時落實分級醫療，官兵如非急迫需求，暫緩進入醫療機構。

桃園地區各部隊，即日起14天內，停止跨營區的洽公、訓練等交流活動，包括體測、體檢、新兵懇親、會議等，公務盡量改以電話、視訊等方式進行；如果因為專案必須進行跨營區交流，專案任務結束後，裝備要落實清潔消毒，人員並執行自主健康管理21天，避免與非任務人員接觸。

另外，各單位被要求調查官兵行止，包括本月13、16日是否曾前往桃園南門市場，16至18日是否曾前往摩斯漢堡機場捷運A7店，請各單位立即確認官兵是否有中央匡列之密切接觸者（以收到地方政府衛生局居家檢疫/隔離或採檢等通知佐證），加強自主健康管理，並且即日起納入營門自主健康聲明表完成清查，避免出現防疫破口。