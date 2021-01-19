陸軍特戰天龍進駐陽明山八煙 陽金要隘神秘戰士曝光

陸軍特指部前年起派遣特戰排輪流進駐陽明山天龍八煙營區，擔任陽金要隘與山區守備任務。這是陸軍特戰部隊首度擔負中樞地帶防務，陸軍陸續投入資金整建當地營舍與設施。據了解，層峰近日將特別巡視營區，了解官兵駐地生活設施與執行防務現況。

國軍前年派遣陸軍特戰部隊把守通往台北市的陽金要隘，營區改名為「天龍八煙」，取代原駐防在金山八煙地區的關渡指揮部裝騎部隊。

陸軍特戰部隊駐守陽金要隘的八煙營區，但駐地營區「天龍八煙」長年受琉磺侵蝕所苦，航空特戰指揮部進駐後斥資610萬餘元，為「八煙營區生活設施改善工程」整建營舍，陸軍司令部再投入以1163萬元，執行「八煙營區整體整修工程」，要求三個月內於去年9月9日完工。

敵軍要進入台北市，有五大水陸通道，除基隆河、淡水河外，最便捷的，是經由基隆、宜蘭，沿高速公路、萬瑞快速道路，透過國道5號的雪山隧道，直接進入台北市；另一條則是從金山經八煙、陽明山可直下攻大直要塞的陽金要隘，即陽金公路。五大要道各有國軍把守，陸軍特戰部隊目前駐守陽金要隘途中，扼控這條進入北市的通道。