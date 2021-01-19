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陸軍特戰天龍進駐陽明山八煙 陽金要隘神秘戰士曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
軍媒日前披露陸軍特戰指揮部八煙營區官兵在寒流中陽明山執行任務狀況。圖／青年日報
軍媒日前披露陸軍特戰指揮部八煙營區官兵在寒流中陽明山執行任務狀況。圖／青年日報

陸軍特指部前年起派遣特戰排輪流進駐陽明山天龍八煙營區，擔任陽金要隘與山區守備任務。這是陸軍特戰部隊首度擔負中樞地帶防務，陸軍陸續投入資金整建當地營舍與設施。據了解，層峰近日將特別巡視營區，了解官兵駐地生活設施與執行防務現況。

國軍前年派遣陸軍特戰部隊把守通往台北市的陽金要隘，營區改名為「天龍八煙」，取代原駐防在金山八煙地區的關渡指揮部裝騎部隊。

陸軍特戰部隊駐守陽金要隘的八煙營區，但駐地營區「天龍八煙」長年受琉磺侵蝕所苦，航空特戰指揮部進駐後斥資610萬餘元，為「八煙營區生活設施改善工程」整建營舍，陸軍司令部再投入以1163萬元，執行「八煙營區整體整修工程」，要求三個月內於去年9月9日完工。

敵軍要進入台北市，有五大水陸通道，除基隆河、淡水河外，最便捷的，是經由基隆、宜蘭，沿高速公路、萬瑞快速道路，透過國道5號的雪山隧道，直接進入台北市；另一條則是從金山經八煙、陽明山可直下攻大直要塞的陽金要隘，即陽金公路。五大要道各有國軍把守，陸軍特戰部隊目前駐守陽金要隘途中，扼控這條進入北市的通道。

國防部「青年日報」日前披露特指部八煙營區官兵在寒流中執行任務狀況，報導指出，八營營區位於陽明山國家風景區中，海拔雖不高、但地處金山區迎風面，常年低溫下雨，日前大陸冷氣團，氣溫下探至3度，但官兵依舊在風雨中專注練習、精進自我戰技，即使再冷、再累，都阻擋不了弟兄姊妹們堅守崗位的心。

軍媒日前披露陸軍特戰指揮部八煙營區官兵在寒流中陽明山執行任務狀況。圖／青年日報
軍媒日前披露陸軍特戰指揮部八煙營區官兵在寒流中陽明山執行任務狀況。圖／青年日報

陸軍 特戰 北市 陽明山

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