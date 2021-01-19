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陸軍聯兵營接裝雲豹30機砲車 165公里機動驗證可靠度
陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵營今日在湖口台地執行春節加強戰備操演，部隊甫接裝的CM34 30公厘機砲車也參加操演。584旅日前實施「國造CM34八輪甲車自力機動返防」任務，車隊從南投縣兵整中心出發，歷經165公里長距離機動，順利返抵新竹湖口駐地。
6軍團表示，機動過程中，官兵以整齊劃一的隊形駕駛CM34八輪甲車馳騁於道路上，沿途許多民眾揮舞國旗熱情歡迎，展現對國軍訓練的支持，給參與機動任務的官兵最大的鼓勵與肯定。
6軍團說，584旅藉此機會於新竹地區辦理全民國防活動，邀請山崎國小及朝山國小師生與周邊居民參與，期間透過八輪甲車諸元介紹及乘坐體驗，使民眾進一步認識國軍新式裝備。
6軍團指出，活動當天到場參與的師生與民眾皆搶著與帥氣的八輪甲車合影留念，朝山國小外籍師生亦到場響應，表示能夠近距離接觸國軍裝備是十分寶貴且難得的經驗。山崎國小四年級學生梁竣輔還將當天所收到的八輪甲車貼紙黏貼在記事本裡，除了用自己的筆觸勾勒出CM34八輪甲車的輪廓外，並記述了當天參與活動的雀躍心情。
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