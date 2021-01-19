陸軍聯兵營接裝雲豹30機砲車 165公里機動驗證可靠度

陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵營今日在湖口台地執行春節加強戰備操演，部隊甫接裝的CM34 30公厘機砲車也參加操演。584旅日前實施「國造CM34八輪甲車自力機動返防」任務，車隊從南投縣兵整中心出發，歷經165公里長距離機動，順利返抵新竹湖口駐地。

6軍團表示，機動過程中，官兵以整齊劃一的隊形駕駛CM34八輪甲車馳騁於道路上，沿途許多民眾揮舞國旗熱情歡迎，展現對國軍訓練的支持，給參與機動任務的官兵最大的鼓勵與肯定。

6軍團說，584旅藉此機會於新竹地區辦理全民國防活動，邀請山崎國小及朝山國小師生與周邊居民參與，期間透過八輪甲車諸元介紹及乘坐體驗，使民眾進一步認識國軍新式裝備。