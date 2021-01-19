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聯兵營操演想定稱防疫國際讚許 敵軍加大對我壓力
陸軍584旅聯兵營上午在湖口實施操演，模擬收復遭敵軍攻佔的桃園機場航廈。對現場採訪的本國與外媒放送的操演想定中，軍方不忘盛讚心冠肺炎爆發後，我國出色防疫表現得到國際讚許，而共軍對台軍事威脅有增無減。
第三作戰區表示，此次操演模擬敵軍以其一部，猝然突擊我桃園機場。校場模擬桃園機場核心航廈與周邊地區，滲透敵軍特攻人員以民用車輛掩護，攻佔航廈。軍方特別調警方警車參演，示範軍警協調能力。
第三作戰區指出，為肆應未來防衛作戰型態，擔任此次操演部隊的裝甲584旅，於去年度完成「聯合兵種營」組織調整，已具備「早期監偵目標、集中火力打擊、快速機動應援、獨立遂行作戰」的能力，同時結合高新武器漸次換裝，搭配武器載臺網路通信系統，使戰場圖像數位化、指管扁平化，並以科技取代人力、火力取代兵力之可恃戰力，能有效遂行聯合協同作戰。
584旅現場安排司儀朗讀想定表示：我國在新冠肺炎爆發後，出色防疫表現得到國際讚許，然而，近年來敵軍加大對我軍事、外交與經濟壓力，不斷以軍機侵擾我國空域，且於東南海域進行軍事演習，敵軍為破壞亞太地區軍事平衡，利用國際局勢動盪，運用航路穿越台灣海峽、戰機繞台等方式，並合滲透我重要軍事基地、政經中心、民生設施及機場等地，企圖造成民眾恐慌，引發社會動盪。
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