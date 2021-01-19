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陸軍聯兵營UAV戰訓首曝光 引導兵力攻擊敵軍

聯合報 / 記者洪哲政／湖口即時報導
第三作戰區舉行「國軍110年春節加強戰備媒體參訪活動」，上午在新竹湖口國家閱兵場舉行。由陸軍584裝甲旅聯合兵種實施縮短距離「實兵對抗」演練。記者洪哲政/攝影
第三作戰區舉行「國軍110年春節加強戰備媒體參訪活動」，上午在新竹湖口國家閱兵場舉行。由陸軍584裝甲旅聯合兵種實施縮短距離「實兵對抗」演練。記者洪哲政/攝影

陸軍聯兵營新編「戰術型近程無人飛行載具」(UAV)戰力，戰訓實況上午首度曝光。陸軍584旅聯兵一營營長黃煜庭受訪表示，新型UAV目前主要用於遠程目標獲得，讓戰場透明化；對於砲兵彈著點，也能回傳火協中心供指揮官下達命令。

陸軍為因應「聯合兵種營」編成，新建案採購50套「戰術型近程無人飛行載具」，以滿足聯合兵種營早期預警、爭取反應時間。但軍方上午表示，聯兵營目前獲裝的UAV屬訓練用貸用品，正式採購的無人機正由中科院整合，預計明年開始接裝。

第三作戰區舉行「國軍110年春節加強戰備媒體參訪活動」，上午在新竹湖口國家閱兵場舉行。584旅動員戰砲排以CM22 120公厘迫擊砲車、M1045拖式飛彈車，掩護主力CM11戰車、戰車、CM32、CM33及CM34裝步戰鬥裝步戰鬥車，以「步戰協同」發起攻擊，戰車戰鬥隊車發起攻擊，現場模擬砲火四射。

第三作戰區表示，戰備部隊藉模擬奪回遭敵軍特攻人員佔領的桃園國際機場航廈，實施縮短距離「實兵對抗」演練， 凸顯 「聯合兵種營」獨立遂行聯合作戰能力，操演全程置重點於先期火力制壓、戰場監偵、監偵排掩護主力展開、遠距狙殺、摧毀敵反裝甲武器、聯合火力打擊、戰車戰鬥隊攻擊及火力追擊等課目。

操演中陸軍首度示範聯兵營新編偵蒐排配備的UAV，不斷在操演推演中飛臨操演場地，在地面槍火威脅中進行目標觀測。

出身大學軍官訓練團的黃煜庭軍中表現備受肯定，他針對UAV受訪表示，聯兵營目前使用的新型UAV爬升高度為3公里、遙控距離5公里，強陣風6級以下都能實施操作。目前主要用於遠程目標獲得，讓戰場透明化；也能觀測砲兵彈著點，回傳火協中心供指揮官下達命令。

陸軍司令部今年度將7個打擊旅及1個地區指揮部調整為聯合兵種營，並規劃以7億7998萬9千元預算，籌購戰術型近程無人飛行載具50套，作為聯合營偵蒐預警之用。

陸軍「戰術型近程無人飛行載具」將委由中科院執行辦理，規劃為單軸無人直升機為主要構型，從現貨市場中，實施系統研發及構改，並依據聯兵營編成數量及陸軍步訓部教訓需求，陸續在112年前完成解繳，後續依各部隊使用狀況，再行規劃於外離島與防衛部運用。陸軍目前已完成50至70名操作人員訓練。

陸軍 中科院 直升機

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