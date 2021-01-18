快訊

直播／北部某醫院群聚事件累積4件！陳時中14：00說明疫情

太陽花後沉潛7年…江宜樺沒有怨懟 唯獨這件事最心傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海軍西寧艦左營港觸灘 呂禮詩：這次要將責任推給誰？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
康定級西寧軍艦（PFG-1203）日前在左營軍港內發生觸灘事件。記者洪哲政/攝影
康定級西寧軍艦（PFG-1203）日前在左營軍港內發生觸灘事件。記者洪哲政/攝影

康定級西寧軍艦（PFG-1203）日前在左營軍港內發生觸灘事件，海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩今天表示，編制完整的主戰艦艇，兩度在海軍最熟悉的航道發生觸灘海事，海軍該好好的檢討問題癥結，而不是以「通令各艦隊引為案例宣教，防範類案肇生」的罐頭式回應，敷衍了事。

海軍康定級西寧軍艦（PFG-1203）16日自左營軍港出港準備執行任務時，艦艇異常偏離航道，可變鏍距鏍槳觸及軍港南防波堤淺灘，俥葉被打斷，艦艇因此暫失去戰備能力。

呂禮詩今在臉書以「海軍「又」在左營港內發生觸灘海事！」為題貼文表示，根據媒體報導康定級西寧艦日前出港時，俥葉觸碰淺灘，導致可變螺距槳葉受損；回顧2015年10月6日，成功級子儀艦（PFG2-1107）亦在同一水域觸灘，造成聲納音鼓護罩受損。

呂禮詩質疑，雖然不免追究責任，但為何六年內在同一水域發生兩次觸灘事件，這才是探討事件發生的重點。

根據報導披露左營軍港這處淺灘水域外正好是領港離艦、接駁小艇的位置，他在貼文中表示，無論領港、艦長或航行值更官帶船都位於樞點（Pivot point），以有效掌握艦艇轉向時的動態，但位於港內或執行進出港作業時，必須注意風流等因素對艦艇所造成的影響。

呂禮詩另以海軍領港離開中和級戰車登陸艦「中和號」（LST-232）影片說明表示，領港究竟該在何處登（離）艦？進出港測繪組扮演了什麼角色？影片的內容相當典型，也就是在防波堤內；當然在高雄港這萬噸商船進出的商港，可以容許艦艇低速的讓領港離艦登艇，但對於左營港來說，此時正受季風從舷側來風，當然就容易向淺灘處偏移。

海軍從一級艦到三級艦，都編制完整的航海及測繪組，在能見度佳時航海的目視定位非常準確；能見度受到限制時，雷達導航亦能提供艦長俥舵參考。上次子儀艦觸灘說是舵手把了反舵所以觸灘，這次又要將責任推給誰呢？

呂禮詩說，此次西寧艦的海事原因目前尚無法得知，但編制完整的主戰艦艇，在海軍最熟悉的航道、康定級艦的駐地，仍然發生觸灘海事，是該好好的檢討問題癥結，而不是以「通令各艦隊引為案例宣教，防範類案肇生」的罐頭式回應，敷衍了事。

海軍 軍艦

延伸閱讀

獨／海軍拉法葉艦航出左營港 貼上淺灘打斷俥葉

淺灘打斷俥葉 西寧艦暫失戰力

獨／載台組合匿蹤舷頂 海軍新兩棲登陸旗艦首曝光

潛艦國造已花兩百餘億 原型艦設計圖還不見影

相關新聞

海軍西寧艦左營港觸灘 呂禮詩：這次要將責任推給誰？

康定級西寧軍艦（PFG-1203）日前在左營軍港內發生觸灘事件，海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩今天表示，編制完整的主戰艦...

空軍官兵開山貓技藝精 能用大鏟斗開瓶蓋、切水果

空軍屏東第六聯隊日前辦理「後勤技能競賽」，設施中隊官兵駕駛俗稱「山貓」的推土機鏟斗，在鐵桌上「切水果」、「開瓶蓋」，展現...

國防部：漢翔取得F-16維修中心開放式契約23億元大單

國防部今日發布決標公告，空軍F-16型機維修中心開放式契約，由漢翔以23億3681萬7310元取得，即日起負責機隊維修。...

獨／海軍拉法葉艦航出左營港 貼上淺灘打斷俥葉

海軍發生海事案件，康定級西寧軍艦（PFG-1203）前（十六）日自左營軍港出港準備執行任務時，艦艇異常偏離航道，可變鏍距...

國中畢業 未來不能報考志願役

國軍募兵人數達到標準，國防部日前預告「志願士兵選訓實施辦法部分條文修正草案」，除提高士兵留營門檻外，同時刪除召訓「國中兵...

左營軍港超不利作戰！明明有錢 為何改建拖15年

海軍主力艦艇兩度發生在高雄左營軍港主航道碰觸淺灘受損的案例。左營軍港是海軍主力艦艇靠泊的主要港口，但只有單一出口，易遭敵軍封鎖；海軍說，為避免艦艇採多檔（併靠）靠泊，形成顯著攻擊目標同遭戰損，戰時須採單艦靠泊以分散風險，另可使艦艇在最短時間出港完成海上機動以滿足作戰需求，因此10餘年前就規畫進行「左營二港口擴建工程」，但因居民反對與物價上漲因素，此案一拖15年沒有進度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。