海軍西寧艦左營港觸灘 呂禮詩：這次要將責任推給誰？

康定級西寧軍艦（PFG-1203）日前在左營軍港內發生觸灘事件，海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩今天表示，編制完整的主戰艦艇，兩度在海軍最熟悉的航道發生觸灘海事，海軍該好好的檢討問題癥結，而不是以「通令各艦隊引為案例宣教，防範類案肇生」的罐頭式回應，敷衍了事。

海軍康定級西寧軍艦（PFG-1203）16日自左營軍港出港準備執行任務時，艦艇異常偏離航道，可變鏍距鏍槳觸及軍港南防波堤淺灘，俥葉被打斷，艦艇因此暫失去戰備能力。

呂禮詩今在臉書以「海軍「又」在左營港內發生觸灘海事！」為題貼文表示，根據媒體報導康定級西寧艦日前出港時，俥葉觸碰淺灘，導致可變螺距槳葉受損；回顧2015年10月6日，成功級子儀艦（PFG2-1107）亦在同一水域觸灘，造成聲納音鼓護罩受損。

呂禮詩質疑，雖然不免追究責任，但為何六年內在同一水域發生兩次觸灘事件，這才是探討事件發生的重點。

根據報導披露左營軍港這處淺灘水域外正好是領港離艦、接駁小艇的位置，他在貼文中表示，無論領港、艦長或航行值更官帶船都位於樞點（Pivot point），以有效掌握艦艇轉向時的動態，但位於港內或執行進出港作業時，必須注意風流等因素對艦艇所造成的影響。

呂禮詩另以海軍領港離開中和級戰車登陸艦「中和號」（LST-232）影片說明表示，領港究竟該在何處登（離）艦？進出港測繪組扮演了什麼角色？影片的內容相當典型，也就是在防波堤內；當然在高雄港這萬噸商船進出的商港，可以容許艦艇低速的讓領港離艦登艇，但對於左營港來說，此時正受季風從舷側來風，當然就容易向淺灘處偏移。

海軍從一級艦到三級艦，都編制完整的航海及測繪組，在能見度佳時航海的目視定位非常準確；能見度受到限制時，雷達導航亦能提供艦長俥舵參考。上次子儀艦觸灘說是舵手把了反舵所以觸灘，這次又要將責任推給誰呢？

呂禮詩說，此次西寧艦的海事原因目前尚無法得知，但編制完整的主戰艦艇，在海軍最熟悉的航道、康定級艦的駐地，仍然發生觸灘海事，是該好好的檢討問題癥結，而不是以「通令各艦隊引為案例宣教，防範類案肇生」的罐頭式回應，敷衍了事。