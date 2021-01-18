空軍官兵開山貓技藝精 能用大鏟斗開瓶蓋、切水果
空軍屏東第六聯隊日前辦理「後勤技能競賽」，設施中隊官兵駕駛俗稱「山貓」的推土機鏟斗，在鐵桌上「切水果」、「開瓶蓋」，展現操作機具細膩、高難度的動作。
軍聞社報導，空軍第六聯隊所辦理的「後勤技能競賽」，參加人員必需為聯隊具備後勤專長的官兵，且具備丙級證照、證書以上人員才能參加，並按照參與競賽的類別及項目，驗證相關裝備、機具的操作證或合格證，彰顯競賽專業性。
六聯隊當日進行了「跑道搶修裝載作業」、「火災事故搶救」、「車輛輪胎緊急更換」、「緊急疏散拖機」、「消防水帶精準投擲」及「廚神競賽」等六項競賽。過程中，官兵卯足全力，為單位爭取榮譽，在競賽中促進團隊技術交流及技能傳承，提升技勤官兵專業技能。
報導中披露，為營造比賽氣氛，六聯隊特別在賽前安排設施中隊進行「工兵裝備動態操作」，展示多台推土機同時行進、同心圓展示等課目，官兵也在展演課目中加入「切水果」、「開瓶蓋」等細膩、高難度的動作，展現官兵嫻熟的操作技術與訓練成果。
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