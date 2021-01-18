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國防部：漢翔取得F-16維修中心開放式契約23億元大單
國防部今日發布決標公告，空軍F-16型機維修中心開放式契約，由漢翔以23億3681萬7310元取得，即日起負責機隊維修。這是漢翔F-16型機維修中心首筆大單。
漢翔「F-16維修中心」去年8月舉行成立典禮，提供空軍機隊後勤保修能量。漢翔總經理馬萬鈞曾表示，「F-16維修中心並沒有要跟空軍搶單，也不是要取代空軍的維修」，馬萬鈞指出，台灣未來將擁有高達200架F-16，若以妥善率7成、8成估算，隨時約有40架F-16需要維修。
他說，現階段維修中心重點工作就是透過公私協力，協助空軍解決F-16系統零件交期長、價格高、使用頻率高等「三高」問題。維修中心成立宗旨就是跟空軍配合，對於空軍無法兼顧到的部分，維修中心以民間立場伸出援手，但維修主力仍在空軍。
空軍在這項標案原編列23億7240萬3360元預算，由漢翔以23億3681萬7310元得標。從本月起至民國114年底前負責空軍F-16戰機維修。
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