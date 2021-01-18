獨／海軍拉法葉艦航出左營港 貼上淺灘打斷俥葉

海軍發生海事案件，康定級西寧軍艦（PFG-1203）前（十六）日自左營軍港出港準備執行任務時，艦艇異常偏離航道，可變鏍距鏍槳觸及軍港南防波堤淺灘，俥葉被打斷，艦艇因此暫失去戰備能力。海軍派出水下作業大隊在事發水域搜尋，已尋獲被打斷的兩片俥葉。

海軍司令部昨日證實，西寧軍艦前（16）日清晨出港執行任務期間，左俥碰觸水下不明物，海軍隨即安排西寧艦安全返港靠泊，經檢查僅左俥俥葉部分受損，餘人員裝備均正常，預劃本週安排進塢，由海軍自行實施受損葉片檢換後，即可恢復戰備，目前不影響艦隊兵力運用及戰備任務執行。

海軍司令部表示，已攜同艦隊指揮部已成立調查小組，了解肇因，並通令各艦隊引為案例宣教，防範類案肇生，以維艦艇進出港航行安全。

無獨有偶，另艘海軍成功級子儀軍艦（PFG2-1107）二零一五年十月六日，在同一水域也發生類似案件，艦體觸碰同一淺灘，造成聲納音鼓護罩受損。海軍當時表示，事發原因是一位剛訓練完畢的新進人員，可能因經驗不足，將艦長下達右舵的指令聽成左舵，因此導致事故。

西寧軍艦當日發生事故後，艦艇隨即返港。海軍艦指部派遣水下作業大隊蛙人下水搜尋，尋獲被打斷的兩片俥葉。

康定級採雙軸雙舵設計，藉由可變鏍距，可讓船艦進、退車時無須改變大軸方向，能直接操控。而雙軸螺旋槳動力系統由四具柴油機帶動，最高航速可達廿五節。而可變鏍距車葉雖可藉由國內廠商生產取得，但價格頗為高昂。

海軍人士推測，左營軍港這處淺灘水域外正好是領港離艦、接駁小艇的位置，出海艦艇可能因放慢船速、以致於受風流影響大，若此時艦長沒有站在露天甲板處親自掌握艏艉相對置，往往受限於航向及樞點(Pivot point)位置，誤以為在安全水域，卻忘了受風影響的艦艉正向淺灘接近，導致意外發生。