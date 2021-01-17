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獨／載台組合匿蹤舷頂 海軍新兩棲登陸旗艦首曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
台船正趕工興建海軍「鴻運計畫」中新型兩棲船塢運輸艦原型艦，載台結合複合性材料興建的新型高塔式匿蹤式舷頂全貌，首度曝光。圖／台船讀者提供
台船正趕工興建海軍「鴻運計畫」中新型兩棲船塢運輸艦原型艦，載台結合複合性材料興建的新型高塔式匿蹤式舷頂全貌，首度曝光。圖／台船讀者提供

台船正趕工興建海軍「鴻運計畫」中新型兩棲船塢運輸艦原型艦，載台結合複合性材料興建的新型高塔式匿蹤式舷頂全貌，首度曝光。海軍司令部今天表示，「新型兩棲船塢運輸艦建造案」由台船公司執行造艦工作，目前進度正常，預於民國111年完工交艦。海軍將持續依合約建造規範，落實工程進度與造艦品質管制，以如期、如質完工交艦。

海軍編列73億3212萬4000元預算投入興建的新型兩棲船塢運輸艦，將成為我兩棲登陸作戰旗艦，同時擔負南海、外島運輸主力。今年全案今年計畫投入23億6693萬8000元，開始由中科院執行全艦武器與飛彈系統線路及統組裝，包括艦首一座MK-75的76快砲、前後各一座MK-15方陣快砲近迫武器系統，以及艦體中部船艛兩側兩組朝舷外發射的海劍二防空飛彈傾斜發射器，同時加裝射控雷達等作戰與通訊系統等。

海軍「鴻運計畫」是國內第一項新型兩棲船塢運輸艦原型艦籌建計畫，原計劃總預算為62億9千7百多萬元，因造艦成本過低屢次流標，預算增加10億元，由台船得標。原型艦民國111年完工後，海軍將視國防預算額度與原型艦各項測試結果，再決定後續的三艘兩棲船塢運輸艦建造期程。

海軍司令部表示，建造中的新型兩棲船塢輸艦，其具有高度機動力、裝載靈活性、基本火砲及防空能力，兩棲旗艦等功能。能支援後續兩棲作戰操演訓練、物資運補及災害防救等任務需求。而這艘新型兩棲船塢輸艦，將可解決現有戰車登陸艦及船塢登陸艦因老舊逾限而衍生人員操作、任務執行風險與維持費用逐年攀升等問題。

海軍 飛彈 南海

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