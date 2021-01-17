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國防部預告：停召國中畢業志願役士兵

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部日前預告「志願士兵選訓實施辦法部分條文修正草案」，除提高士兵留營門檻，訂定嚴格的「剌青」限制規定外，同時刪除徵召「國中兵」條文，未來國中畢業者將無法再報考志願役士兵。圖／本報資料照
國防部日前預告「志願士兵選訓實施辦法部分條文修正草案」，除提高士兵留營門檻，訂定嚴格的「剌青」限制規定外，同時刪除徵召「國中兵」條文，未來國中畢業者將無法再報考志願役士兵。圖／本報資料照

國軍募兵人數達到標準，國防部日前預告「志願士兵選訓實施辦法部分條文修正草案」，除提高士兵留營門檻，訂定嚴格的「剌青」限制規定外，同時刪除徵召「國中兵」條文，未來國中畢業者將無法再報考志願役士兵。

過去兵源缺乏，「志願士兵選訓實施辦法」原訂有「高級中學以上學校畢業或具同等學力；或國中畢業具特殊之體能、技能或專長」可報考志願役士兵條文，不少因廚藝或體育有專長的國中學歷者，得以進入軍中服役。但新草案刪除國中學歷報考資格，未來報考者皆須具高級中等以上學校畢業或具有同等學力。

此外，草案規定，曾犯內亂、外患、不能安全駕駛（酒駕）或涉毒等罪，就算經緩起訴處分，也不能報考志願役士兵。而留營者刪除只有上兵能申請留營條款，但考績從需最近一年須甲等以上，提高為離營最後三年考績均在甲等似上。

而志願役士兵報考條件中，新增訂剌青限制條文如下：「刺青(紋身)」規範：（一）無論任何主題的紋身和烙印，禁止出在頭部、臉部（永久性化裝除外）、脖子（露出T恤領口的部位）、眼皮、嘴、耳朵、腕骨以下、手與手掌相連的指關節以下的指環紋身除外）。（二）刺青(紋身)樣式不得有幫派、粗俗及嚴重違反善良風俗文字與意識圖案。

志願役 刺青 國軍

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