獨／國軍免教召標準開始實施 訂有女性免召條款

國防部過去曾公開允諾，擬修法將女性志願役退伍也納入後備部隊接受召訓。國防部日前正式公布實施「後備軍人及補充兵免除本次教育勤務點閱召集認定標準」，内容詳細規定各種因病、傷、就學、結婚、出國、家庭重大事故不能應召參加後備召集訓練的門檻，其中訂定有女性後備軍人免召條款，包括懷孕或子女未滿四歲須本人哺乳或集乳的後備軍人等，可以免召。

這項標準同時訂定「原住民祭司」、「小公司員工」免召與在學「無修業年限者禁免召」條款，明確訂定特殊免召或不得申請免召的規定外，同時新訂定「新冠肺炎」條款，增訂「患未列管傳染病且需隔離或自主健康管理者」等四項，得申請免除後備召集。

但國防部日前公告實施「後備軍人及補充兵免除本次教育勤務點閱召集認定標準」，內容首次針對女性後備軍人訂定免召條款，主要是針對女性懷孕所需；標準第三條第四項規定：「本人妊娠或分娩未滿半年或流產未滿三個月，正值召集期間」；而第五項第四款「子女未滿四歲須本人哺（集）乳」。得予免召。而第九條第二款第三項也規定：「本人與配偶同時接受召集，經擇一免除本次召集」。

標準同時特別針對原住民訂定「祭司條款」：具原住民族身分，於召集期間適逢原住民族委員會公告的歲時祭儀放假日期，且擔任祭典工作人員，符合免召條件。

此外，對於以「在學」申請免召者，標準也規定，就讀於高級中等教育以上學校的學生可申請免召，但「無修業年限者」，不得申請免除此次召集。

此外，標準也訂出「小公司員工免召條款」，規定：「經常僱用員工數二十人以下之中小企業，有二人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工免除本次召集。」；但「應由該中小企業提出申請，並經直轄市、縣（市）後備指揮部及服務中心核定，始得免除召集」。

而對於曾遭監察院關切所謂出國躲教召者，標準規定，因故出國出境無法即時返國應召或出國日期正值召集期間，得申請免除召集，但經公告召集日程後才排定出國出境觀光旅遊行程，不得申請免除此次召集。

法條同時新增，依兵役法四十三條第一項第一款所定患病不堪行動者，包括「患重大疾病，或因受傷致無法行動，不能在接受召集日起三日內報到入營」、「患有傳染病防治法所定之傳染病，接受治療未滿六個月或滿六個月未痊癒」、「召集期間正值重大傳染性疾病流行，且經中央衛生主管機關列管隔離、檢疫或須自主健康管理」，得以免召。