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獨／女性教召聯署頓挫 國防部也放棄點召女性後備軍人

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部過去曾公開允諾，擬修法將女性志願役退役官兵納入後備召集對象。但經證實，考量目前男性後備兵源充足，國防部不會啟動這項機制，不會動員女性後備軍人返營。圖為國內首支全女性官兵組成的M110A2式8吋自走砲砲班。圖／本報資料照
國防部過去曾公開允諾，擬修法將女性志願役退役官兵納入後備召集對象。但經證實，考量目前男性後備兵源充足，國防部不會啟動這項機制，不會動員女性後備軍人返營。圖為國內首支全女性官兵組成的M110A2式8吋自走砲砲班。圖／本報資料照

國防部過去曾公開允諾，擬修法將女性志願役退役官兵納入後備召集對象。但經證實，考量目前男性後備兵源充足，國防部不會啟動這項機制，不會動員女性後備軍人返營。目前也沒有任何女性後備軍人返營教召。

近期公共政策參與平台曾有民眾提出「民間建議女性志願役退伍也須納入後備部隊接受召訓」的建議，日前因附議數不足而鎩羽。但國防部前年曾以「國動全防字第1070000353號令」，要求陸、海、空三軍司令部、憲兵及後備指揮部等軍事單位，將女性官士兵在退伍之後，全數納入後備軍人管理，宣稱將修法後執行，但沒有下文。

國防部日前正式公布實施「後備軍人及補充兵免除本次教育勤務點閱召集認定標準」，部分條文針對女性後備軍人訂定免召條款，但國防部否認將啟動女性後備軍人徵召機制。

國防部表示，日前公布實施「後備軍人及補充兵免除本次教育勤務點閱召集認定標準」，是依據兵役法第四十三條第二項授權訂定，目的是為明確規範後備軍人及補充兵申請免除召集之認定標準，以符合教召作業實需。而此法規除維持原「後備軍人及補充兵免除本次教育勤務點閱召集範圍基準表」外；另增訂「患未列管傳染病且需隔離或自主健康管理者」等4項，得申請免除召集。

目前國軍女性軍、士官退伍後，「預備役依志願服之」，而女性士兵退伍後，「為後備軍人，應受後備管理」。國防部表示，女性士兵服役役期短，退伍後尚屬精壯，已依法列管；女性軍士官服役役期長，亦已依志願列管。但目前後備人力充足，國軍均能充分滿足戰時動員人力需求。

國軍現有女性人力占編制數比例13.7%，約兩萬餘人；女性後備軍人目前則應有萬餘人。官員說，按國防部現行作法，女性士兵退伍前可「志願」選填否接受後備召集，但女性軍士官目前未納後備軍人對象管制，考量女性社會角色不同，目前沒有女性後備軍人曾接受教召，國防部未來也不會點召女性後備軍人。

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