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蔡總統視導陸軍飛訓部 肯定「兩個第一」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡總統視導陸軍飛訓部。記者蔡晉宇／攝影
蔡總統視導陸軍飛訓部。記者蔡晉宇／攝影

蔡英文總統今天南下視導「陸軍五四工兵群」與「陸軍飛行訓練指揮部」。蔡總統在陸軍飛行訓練指揮部致詞時，肯定其有「兩個第一」，分別是飛行訓練第一、保修專業第一；而這4年來，除了軍購及推動國防自主，配合裝備的改良跟軟硬體建設，也讓國軍感受到政府對軍人的支持，讓更多人願意加入從軍行列。

蔡總統在陸軍飛行訓練指揮部，除了瞭解飛訓部教育訓練、保養與維修勤務，也視察阿帕契直升機保修模擬器，並隨後留下則與官兵一起用餐。

蔡總統表示，過去4年多來很常來看航特部的相關單位，因為無論是北部的特指部或南部的通訊中心，還是外島的兩棲營等特戰單位，都很辛苦；要代表國人致上感謝，年關將近，也拜個早年。

蔡英文說，飛訓部任務繁重，肩負培養陸海空三軍直升機飛行員及保修的責任，同時也要進行戰備訓；而去年漢光36號實兵演習中，阿帕契直升機施放熱焰彈的畫面令人印象深刻，更深獲國人肯定。

首位CH-47運輸機女性飛行員、上尉陳彥蓁受訪時表示，大多數人都因為自己是女生，質疑無法順利操作飛機，但在學習過程中並不因此氣餒，也了解到要憑藉著不服輸的精神與責任心，並經過更努力學習勇於嘗試，才能肩負起這重擔。

陳彥蓁最後也以陸軍官校全期第一名畢業。蔡總統也肯定地表示，飛行教官不但培育出許多優秀的飛行員，更訓練出首位女性運輸直升機作戰機隊飛行員陳彥蓁。

阿帕契直昇機原型機。記者蔡晉宇／攝影
阿帕契直昇機原型機。記者蔡晉宇／攝影

陸軍 直升機 阿帕契

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