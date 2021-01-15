快訊

權勢性侵網路公審？土耳其文壇「誰是被害者風暴」

天津驚傳3款雪糕驗出新冠病毒 已售出2747箱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中科院測試無限高導彈 神秘飛彈直竄天際畫面震撼

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
今天上午9時32分，1枚飛彈自屏東九鵬基地以45度角度射出，飛彈拖著白色煙霧直竄天際，向北方海域上空飛行。 記者潘欣中／攝影
今天上午9時32分，1枚飛彈自屏東九鵬基地以45度角度射出，飛彈拖著白色煙霧直竄天際，向北方海域上空飛行。 記者潘欣中／攝影

國家中山科學研究院本月在屏東九鵬基地密集測試波最大彈道「無限高」、南北距離長達300公里的飛彈，繼本月7日上午成功測試1枚飛彈後，今天上午9時32分再度發射1枚；至於發射彈種，從天弓三增程型防空飛彈、戟鋒地對地飛彈、雄隼長程巡弋飛彈、雲峰巡戈飛彈到雄二E增程型巡弋飛彈都有人猜測，中科院照例不做評論。

中科院公告本月的射擊時間分別是1月7、8日，14、15日，18、19日，射擊時間和管制範圍均相同，射擊危險範圍，從屏東九鵬基地發射出去後往東穿越蘭嶼、綠島之間，在蘭嶼外海轉北往宜蘭外海，南北距離長達300公里，最大彈道無限高，外界猜測是尚未曝光新型飛彈的電子導航測試和驗證。

中科院繼本月7日上午測試1枚飛彈後，8日和14日未進行試射，今天上午再度試射，上午9時32分，1枚飛彈自九鵬基地以45度角度射出，飛彈拖著白色煙霧直竄天際，向北方海域上空飛行。

軍事專家說，國軍發展精準飛彈火力，是國軍持續執行不對稱戰力的建軍目標，隨著解放軍跨區兵力威脅的改變，將源頭打擊的涵蓋範圍從過去的500公里，提升到1000公里外的軍事基地與目標，國防部今年啟動雲峰高空巡戈飛彈、戟鋒中程地對地飛彈和雄隼長程巡弋飛彈的戰略性武器研製案，並加速天弓三增程型防空飛彈與雄二E增程型巡弋飛彈量產案，今天研判是電子導航測試和驗證。

飛彈 中科院 屏東

延伸閱讀

中科院2波試射飛彈 不見大陸情報船！

中科院近來飛彈射擊 解放軍偵察船罕見未現蹤

台版死神稱號「騰雲」無人機 第3架台東曝光！

配合塔江艦即將成軍 海軍錦江艦下月除役

相關新聞

影／中科院測試無限高導彈 神秘飛彈直竄天際畫面震撼

國家中山科學研究院本月在屏東九鵬基地密集測試波最大彈道「無限高」、南北距離長達300公里的飛彈，繼本月7日上午成功測試1...

中共兩電偵機今侵入我西南防空識別區 空軍持續反制

空軍今（14日）天發布共機動態，共軍運-8遠干機、運-8技術偵察機 名1架次，今天侵入我西南防空識別區（ADIZ），空...

【空中加油／下】共機擾台大增 我想買加油機要先克服規格、外交障礙

2017年12月13日，美國學者費學禮（Richard Fisher）在華府一場研討會表示，針對解放軍不斷派機擾台，美國應出售KC-130加油機給台灣，以增加F-16戰機續航力。此舉頓時在軍迷之間一陣傻眼：因為隸屬陸戰隊的KC-130，左右兩翼下各掛一具加油莢艙，使用浮錨式（軟管）空中加油，根本不能給空軍的F-16使用。 對此有媒體報導宣稱，我方先前就評估，將空軍現役C-130運輸機加裝硬式加油管。幾天後真相大白，原來費學禮說的是美國空軍的制式加油機KC-135，現場記者們誤聽成KC-130，傳回國內變成笑話...

中科院2波試射飛彈 不見大陸情報船！

中科院今天起，一連兩天試射無限高飛彈，這是繼今年1月7日首波試射後，第二波試射飛彈，不過，令人好奇的是兩波試射，卻不見大...

國軍兩巨頭合力推翻前參謀總長李喜明軍事戰略

「新新聞」昨日報導，國軍傳出「防衛固守，重層嚇阻」戰略不變，但推翻整體防衛構想（ODC），改採「多維防禦、重層阻殲、守勢...

【專訪網紅將軍／下】于北辰那晚與鬼老兵修車 鬼故事不只發毛還有洋蔥

聽「網紅將軍」于北辰講軍中鬼故事，不用配樂就會起雞皮疙瘩。別人講鬼故事，講了就算了，將軍講鬼故事像是辦案找線索、追答案。為了解決那永遠無法退伍駕駛兵的懸念，于北辰睡在幽靈吉普車上一晚上，在夢中把車修好，讓幽靈駕駛兵終於可以安心退伍，不再牽掛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。