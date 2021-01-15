影／中科院測試無限高導彈 神秘飛彈直竄天際畫面震撼

國家中山科學研究院本月在屏東九鵬基地密集測試波最大彈道「無限高」、南北距離長達300公里的飛彈，繼本月7日上午成功測試1枚飛彈後，今天上午9時32分再度發射1枚；至於發射彈種，從天弓三增程型防空飛彈、戟鋒地對地飛彈、雄隼長程巡弋飛彈、雲峰巡戈飛彈到雄二E增程型巡弋飛彈都有人猜測，中科院照例不做評論。

中科院公告本月的射擊時間分別是1月7、8日，14、15日，18、19日，射擊時間和管制範圍均相同，射擊危險範圍，從屏東九鵬基地發射出去後往東穿越蘭嶼、綠島之間，在蘭嶼外海轉北往宜蘭外海，南北距離長達300公里，最大彈道無限高，外界猜測是尚未曝光新型飛彈的電子導航測試和驗證。

中科院繼本月7日上午測試1枚飛彈後，8日和14日未進行試射，今天上午再度試射，上午9時32分，1枚飛彈自九鵬基地以45度角度射出，飛彈拖著白色煙霧直竄天際，向北方海域上空飛行。

軍事專家說，國軍發展精準飛彈火力，是國軍持續執行不對稱戰力的建軍目標，隨著解放軍跨區兵力威脅的改變，將源頭打擊的涵蓋範圍從過去的500公里，提升到1000公里外的軍事基地與目標，國防部今年啟動雲峰高空巡戈飛彈、戟鋒中程地對地飛彈和雄隼長程巡弋飛彈的戰略性武器研製案，並加速天弓三增程型防空飛彈與雄二E增程型巡弋飛彈量產案，今天研判是電子導航測試和驗證。