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中共兩電偵機今侵入我西南防空識別區 空軍持續反制
空軍今（14日）天發布共機動態，共軍運-8遠干機、運-8技術偵察機 名1架次，今天侵入我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部今天在官網「即時軍事動態」專區發布這項共機動態，而根據國防部統計，這是共機本月第十一度侵入同一空域。
【中央社／台北14日電】
空軍今天發布共機動態，共軍1架運8遠干機、1架運8技術偵察機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部自去年9月17日起在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。
根據1月的共機動態，2日、11日有1架運8技術偵察機侵犯台灣西南ADIZ；3日、9日、13日是1架運8反潛機；4日則是1架運8遠干機、1架運8反潛機、1架運8技術偵察機，及1架運9通信對抗機；5日為1架運8遠干機；6日為1架運8反潛機、1架運8遠干機；7日為1架空警500；12日則是1架運8反潛機、1架運8遠干機、1架運8技術偵察機；14日為1架運8遠干機、1架運8技術偵察機。
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