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數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

軍友社慰勞總統府憲兵 六年來共1247部隊受惠

聯合報 / 記者程嘉文/台北即時報導
軍友社赴台中清泉崗基地慰問，理事長李棟樑探望F-16失事飛官吳彥霆的妻兒。記者程嘉文/攝影
軍友社赴台中清泉崗基地慰問，理事長李棟樑探望F-16失事飛官吳彥霆的妻兒。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天上午到駐守總統府的憲兵202指揮部211營慰勞，致贈慰問金與春節禮品。這是軍友社本周第三天勞軍行程，總計李棟樑上任六年以來，曾經訪問致贈慰問金的國軍單位，已經達到1247個（次），202指揮部則是第八次慰勞。

李棟樑今天上午到總統府旁的211營部，憲兵由指揮官黃金財中將相迎。李棟樑表示，211營負責總統府的安全，任務非常重要，自己希望能將社會各界對軍人的肯定與敬意，傳達給全體弟兄姊妹們。在軍友社的推動下，全台各地的進出口公會，六年來已經舉辦了4405場次勞軍，總計捐助國軍部隊的金額，達到新台幣六億元。軍友社會持續匯聚民間力量，扮演國軍最堅強的後盾。

本周一，李棟樑前往國防部，拜會部長嚴德發。隨後轉往空軍、海軍司令部慰問。本周三，他與空軍司令熊厚基飛往台中清泉崗、屏東等基地，慰勞當地的空軍第三、第六聯隊，並且探望殉職官兵的家屬，表達年節問候，並詢問各單位、個人有無需要協助之處，軍友社都願設法幫忙解決。

軍友社慰問屏東空軍基地，致贈年節小禮給官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社慰問屏東空軍基地，致贈年節小禮給官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑（左）、憲兵指揮官黃金財中將。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑（左）、憲兵指揮官黃金財中將。記者程嘉文/攝影
軍友社訪問團與憲兵211營官兵合影。記者程嘉文/攝影
軍友社訪問團與憲兵211營官兵合影。記者程嘉文/攝影

國軍 空軍 總統府

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