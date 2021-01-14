軍友社慰勞總統府憲兵 六年來共1247部隊受惠

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天上午到駐守總統府的憲兵202指揮部211營慰勞，致贈慰問金與春節禮品。這是軍友社本周第三天勞軍行程，總計李棟樑上任六年以來，曾經訪問致贈慰問金的國軍單位，已經達到1247個（次），202指揮部則是第八次慰勞。

李棟樑今天上午到總統府旁的211營部，憲兵由指揮官黃金財中將相迎。李棟樑表示，211營負責總統府的安全，任務非常重要，自己希望能將社會各界對軍人的肯定與敬意，傳達給全體弟兄姊妹們。在軍友社的推動下，全台各地的進出口公會，六年來已經舉辦了4405場次勞軍，總計捐助國軍部隊的金額，達到新台幣六億元。軍友社會持續匯聚民間力量，扮演國軍最堅強的後盾。