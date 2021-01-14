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中科院2波試射飛彈 不見大陸情報船！
中科院今天起，一連兩天試射無限高飛彈，這是繼今年1月7日首波試射後，第二波試射飛彈，不過，令人好奇的是兩波試射，卻不見大陸情報船在東部海域出沒情蒐，相當少見。軍事專家表示，不排除和騰雲無人機有關，讓大陸情報船不敢靠近。
據漁業署官網公告射擊通報顯示，中科院今年1月7日、8日、14、15日、18日及19日試射無限高飛彈，涵蓋範圍達300公里的東部海空域，研判為雄風系列增程型飛彈。今天早上9點從屏東九鵬基地進行第二波的試射。
而過去只要台灣有類似飛彈試射或漢光演習等重要演訓，大陸情報船就會出現在台灣周遭海域，尤其去年，大陸情報船光被軍方雷達追監次數就超過20次，主要出沒在花蓮及台東一帶外海，船型以天狼星和海大號為主。
不過，今年中科院兩波試射，卻不見大陸情報船現蹤，軍方人士透露這種情況相當少見。軍事專家則認為不排除是和騰雲無人機進駐台東志航基地有關，讓大陸情報船不敢靠近。
軍事專家表示，中科院進行火砲射擊時，通常就會申請空拍作業，過去海軍就會配合派飛銳鳶無人跡監測，但目前有3架騰雲無人機在台東志航基地密集試飛，其飛行時間、距離、偵蒐能力遠比銳鳶強很多，騰雲除能蒐集飛彈試射參數，同樣也能監測，甚至電子反制大陸情報船進行情蒐。
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