年終到軍人薪資豐厚屢成詐騙肥羊？ 陸軍宣傳反詐騙

春節年關將近，職業軍人將會在2月幾乎同時要領取一個半月年終獎金、一個月考績獎金與當月薪水，年輕軍士官都有同時領到十餘萬元的狀況，額度堪稱豐厚。陸軍找來形象清新的士官楊喬琳與李婉庭擔任反詐騙大使，在臉書上提醒軍人在口袋「麥可麥可」之際，不要成為詐騙集團哄騙的肥羊。

影片提醒軍人，尤其不要在網路上落入詐騙的愛情陷阱，保護好「三寶」，否則屆時不但人財兩空，還恐成為刑法上的「幫助詐欺犯」。

三軍職業軍人統一在2月2日領取一個半月薪俸額度的年終獎金，同時領取一個月薪俸的考績獎金，而當月薪水則會在5日入帳，表現正常的官兵總計可領取三個半月薪資。軍方人士披露，軍士官近年遭詐騙案件層出不窮，不管是愛情或偽投資等形態，有眾多官兵受害。春節期間正是詐騙集團猖獗的時候。

陸軍在臉書上製播「反詐騙宣傳」，聚焦在職業軍人可領大筆年終獎金的時機上。楊喬琳在節目中說，她的男性友人在網上交友三個月被騙160萬元，拿去買名牌包鑽戒什麼的，最慘的是，男方還交出提款卡與帳戶，女方三天消失不見。她說，男性友人接到檢方電話，指帳戶變成人頭帳戶。不但變成受害者，還變成刑法上的幫助詐欺犯。

影片提醒，官兵必須保管好個人證件，帳戶戶頭即存摺與提款卡等「三寶」，絕不可輕易交出，否則「你會坐牢」。

影片獲得千餘人按讚，有網友反應，「希望不要又是強迫全軍收視衝點閱率，然後又加抽問驗證」，也有網友附和「已經開始了」。但軍方人士說，這部影片製作源起就是因為官兵受騙案例層出不窮，在年終官兵收入較多時，司令部特別要提醒官兵保護好財物，看完影片就會多一層保障與警覺。