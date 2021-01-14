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國軍兩巨頭合力推翻前參謀總長李喜明軍事戰略

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
媒體報導昨日指出，國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光合力刪除了在「軍事戰略」中前參謀總長李喜明所納入的ODC構想。圖/本報資料照
媒體報導昨日指出，國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光合力刪除了在「軍事戰略」中前參謀總長李喜明所納入的ODC構想。圖/本報資料照

「新新聞」昨日報導，國軍傳出「防衛固守，重層嚇阻」戰略不變，但推翻整體防衛構想（ODC），改採「多維防禦、重層阻殲、守勢持久、重點突破」。新版用兵指導擬以資通電網路戰、飛彈、微型軍事衛星、無人載具等四大不對稱戰力為主角，打造成「台版擊殺鏈」。

報導指出，國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光合力刪除了在「軍事戰略」中前參謀總長李喜明所納入的ODC構想。而報導內顯示，2019至2021年，「防衛固守，重層嚇阻」戰略後，即納入ODC，即戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵。

國防部發言人史順文日前曾表示，國軍現行執行的整體防衛構想並未改變，強調「軍事戰略」和「整體防衛構想」仍是「防衛固守、重層嚇阻」及「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」，這些都有一貫性。

報導指出，總統蔡英文在上任後所提出的「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，迄今出現三種細微變化的版本。第一個是原版。蔡英文上台後，國防部將前總統馬英九時期的「防衛固守，有效嚇阻」改為「防衛固守，重層嚇阻」。第二是增修版。軍方於2019年公布的「國防報告書」，在「防衛固守，重層嚇阻」後增列一節，即為李喜明所倡議，並獲美方大力支持的ODC。第三為刪減版。

報導指出，據傳，在參謀總長黃曙光主導下，李喜明所提出的ODC走入歷史。嚴德發在討論時同時認為，整體防衛構想應屬於用兵指導，在2019年增列於「防衛固守，重層嚇阻」戰略後，仍應予以刪除，回到第一版。

報導指出，第一版與第三版文字不變，內涵卻大不相同。國防部副部長張哲平曾於2020年12月7日立法院外交及國防委員會答詢時透露，未來「重層嚇阻」第一層將往外推，可對中國本土造成傷害，最內層則由「濱海決勝」擴大納入本土的「城鎮戰」。

報導指出，對於第三版的「重層嚇阻」，軍方解釋，在美國「開綠燈」放寬對國軍火力範圍限制下，國軍將以「多維防禦」架構納入「擊敵於彼岸」的手段，建置對中國沿岸基地與部隊，進行源頭打擊的「拳頭」。全案一旦拍板，可說是國軍在台軍事戰略第八階段進化。

報導指出，國軍資源不足，但仍可參考美軍模式，強化源頭打擊能力。

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