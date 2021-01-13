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古寧頭老英雄去世 四星上將親送安葬五指山
民國38年打響金門古寧頭戰役第一砲的國軍英雄陸軍上士熊震球，上月25日去世，享耆壽90歲。今天家屬與軍方，將其骨灰安厝於五指山國軍示範公墓的士官區，在安靈、封龕、吹安息號後，熊震球長眠於示範公墓，永享崇祀。上午的安奉儀式，由總統府戰略顧問、一級上將霍守業主祭，代表國人與國軍後輩，對他最崇高的敬意。
一級（四星）上將為終身職，先前僅有參謀總長可升至此階級（現已降為二級上將），如果參謀總長轉任國防部長，因為部長為文人身分，必須辦理退伍。因此目前在世的現役一級上將，僅有霍守業與林鎮夷兩人，其中霍守業畢業於陸軍官校36期（56年班），年齡最長。此外，由於戰車部隊在古寧頭之役立下大功，博得「金門之熊」稱號，備受後輩的裝甲兵官兵敬仰。由出身裝甲兵科的霍守業主祭，也正顯示裝甲兵對這位老前輩的尊崇與懷念。
霍守業目前擔任國防安全研究院董事長，但平日出席公開場合都穿西裝。這次為了替老前輩送終，特別穿上四星上將軍常服。典禮結束後，霍守業向熊家的家屬親友一一慰問致意，囑請節哀，並祝願他們身體健康，平安順心。
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