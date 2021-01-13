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台版死神稱號「騰雲」無人機 第3架台東曝光！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
軍備局委託中科院在空軍台東志航基地密集測試的「騰雲」無人機，今天軍事迷拍到機堡內停放3架。圖／張姓航空迷提供
軍備局委託中科院在空軍台東志航基地密集測試的「騰雲」無人機，今天軍事迷拍到機堡內停放3架。圖／張姓航空迷提供

軍備局委託中科院空軍台東志航基地密集測試「騰雲」無人機，不過，軍事迷原以為騰雲機只有2架，今天發現機堡內又多了1架，加上原型機目前已是第3架，數量直逼對美購買的4架MQ-9B「海上衛士」無人機。中科院對於相關研發測試不便透露，請大家支持國防工業。

軍事專家表示，可能受到美方出售台灣4架MQ-9B「海上衛士」無人機考驗，中科院在空軍台東志航基地積極密集測試騰雲無人機，除了不讓美方獨占無人機市場，也貫徹政府自主武器裝備的國造計畫，事實上，騰雲機如一切測試成功量產，將大幅提升軍方執行偵搜能量。

騰雲無人機是中科院研發自製，2015年台北航太展首次亮相後，就在台東志航基地測試，不過，因相關電子系統整合不符軍方需求，因而進行構改，軍事迷認為近日出現台東上空的騰雲無人機，就只是將原型機改良，但去年11月5日，軍事迷就發現第2架騰雲機，今天又發現第3架。

「拍戰機起降，無意拍到機堡有3架無人機！。」張姓航空迷說，今天早上9點多，他在基地管制外圍要拍F-5E老虎戰機起降，回去整理照片，發現機堡內停放3架無人機，從外觀看就是中科院研發自製的騰雲機，之前在停機坪上曾拍過2架，現在又多了1架。

軍事專家表示，新式騰雲無人機包括機體、翼展更長，酬載具有更多選擇，且機身的發動機推力，比現役機種大好幾倍。由於騰雲號在台東志航基地密集測試，代表相關電子系統整合、偵蒐設備及武裝整合上有新的研發進展。

據了解，騰雲無人機是軍備局委託中科院研發自製，2015年台北航太展首次亮相後，就在台東志航基地測試，不過，因相關電子系統整合不符軍方需求，因而進行構改，2018年到2021年4年期計畫，總經費34.5億元新台幣，2019年編列9.7億元新台幣。

2號3號機堡內各停放1架構改後新式騰雲無人機。圖／張姓航空迷提供
2號3號機堡內各停放1架構改後新式騰雲無人機。圖／張姓航空迷提供
1號機堡內則停放有國旗塗裝的騰雲原型機。圖／張姓航空迷提供
1號機堡內則停放有國旗塗裝的騰雲原型機。圖／張姓航空迷提供

台東志航基地 中科院 空軍

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