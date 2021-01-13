海軍司令部：今年敦睦遠航訓練 改為應屆畢業生暑期訓練

今年海軍敦睦遠航訓練支隊，首度取消「敦睦友邦」；海軍司令部今天表示，考量目前國際疫情嚴峻，今年將「110年敦睦遠航訓練」任務，調整為「海軍官校110年應屆畢業生暑期訓練」，採岸訓四周及港訓四周方式，執行應屆畢業生艦艇實作訓練及艙面等。

海軍司令部表示，已妥善規劃，將「110年敦睦遠航訓練」任務，調整為「海軍官校110年應屆畢業生暑期訓練」，採岸訓四周及港訓四周方式，執行應屆畢業生艦艇實作訓練及艙面、輪機航行值更官簽證，俾利學生未來畢業任官後，能順利銜接艦部隊實務工作。

海軍司令部表示，執行訓練期間，將依中央流行疫情指揮中心指導，落實各項防疫作為，任務官兵及學生全程配戴口罩，於課前實施體溫量測、手部酒精消毒，協訓艦艇採人員分艙分流方式，並於上下午實施艙間消毒及換氣作業，人員如有新冠肺炎疑似症狀或身體不適者，則立即送醫檢查治療，以確保官兵及學生健康。