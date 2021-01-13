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高層核定今年海軍敦睦遠航因防疫取消 艦隊不出航

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
層峰已核定，考量新冠肺炎疫情防治，今年海軍敦睦遠航將停止實施。圖為敦支旗艦磐石艦。圖/軍聞社
層峰已核定，考量新冠肺炎疫情防治，今年海軍敦睦遠航將停止實施。圖為敦支旗艦磐石艦。圖/軍聞社

據證實，政府高層已核定，考量新冠肺炎疫情防治，今年海軍敦睦遠航將停止實施。艦隊不出航外訪，也不實施環島航訓。調整為「海軍官校110年應屆畢業生暑期訓練」，採岸訓4週及港訓4週方式實施。

這是海軍敦支自1953年實施67年以來，首度因疫情管制而被迫取消。

本報昨天獨家報導此訊息，而全案經層峰核定後決行。

海軍司令部今日上午表示，考量目前國際疫情嚴峻，海軍已妥善規劃，將「110年敦睦遠航訓練」任務，調整為「海軍官校110年應屆畢業生暑期訓練」，採岸訓4週及港訓4週方式，執行應屆畢業生艦艇實作訓練及艙面、輪機航行值更官簽證，以利學生未來畢業任官後，能順利銜接艦隊與部隊實務工作。

海軍司令部強調，執行訓練期間，將依中央流行疫情指揮中心指導，落實各項防疫作為；任務官兵及學生全程配戴ロ罩，於課前實施體溫量測、手部酒精消毒，協訓艦艇採人員分艙分流方式，並於上下午實施艙間消毒及換氣作業，人員如有新冠肺炎疑似症狀或身體不適者，則立即送醫檢查治療，以確保官兵及學生健康。

海軍 疫情 新冠肺炎

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