傳今年敦睦遠航取消 國防部：全案評估中

新冠肺炎疫情肆虐全球，為避免染疫，今年海軍敦睦遠航訓練支隊，首度取消「敦睦友邦」。國防部副部長張哲平今天在立法院表示，全案還在評估規畫中，國防部除了出訪重新評估，相關訓練都已有完整規畫。

海軍敦睦艦隊去年4月發生群聚感染，共36名官兵確診，所幸沒有造成疫情擴散。由於全球疫情仍嚴峻，傳出今年海軍敦睦遠航支隊訓練，首度取消「敦睦友邦」，僅採出海航行訓練；確切航程及天數規畫中，尚未定案。

立法院國防委員會今審查110年度中央政府總預算案附屬單位預算，關於國防部主管非營業基金。

張哲平列席備詢前受訪表示，一個半至兩個月前，國際和國內的疫情相對嚴峻，國防部會非常審慎評估海軍敦睦艦隊的所有規畫。至於受影響的訓練量能如何補足，張哲平說，除了出訪重新評估之外，相關訓練都有完整規畫。