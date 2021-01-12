國防部今公告和成再獲30機砲甲車外掛複合裝甲大單

國防部今天公告耗資2億2665萬105元預算，向國內生產衛浴陶磁著名的和成欣業公司，採購生產CM34 30機砲裝步戰鬥車所需的外掛式複合裝甲。官員表示，國內唯一符合國軍生產採購複合式裝甲標準者，目前仍僅和成欣業公司。

國防部軍備局編列2億3335萬5870元預算為生產甲車所需外掛式複合裝甲進行標採購，經選擇性招標，由和成欣業股份有限公司以2億2665萬105元得標。預估與在111年2月10日提供外掛式複合裝甲。

官員表示，這批外掛式複合裝甲是生產CM34 30機砲裝步戰鬥車所需，目前位於南投集集的209廠產線運作與產量正常。雲豹甲車的抗彈裝甲也是採用和成欣業產品。

生產馬桶與衛浴用品的和成曾在官網上說明，該公司由核心技術延伸，積極投入碳纖維3C產品與防彈陶瓷產品，能量產的複合式陶瓷裝甲，自2003年起與中山科學研究院合作研發之以陶瓷材料為主的防彈設備；經過多次實彈驗證後，成為軍用外掛陶瓷複合裝甲的國內唯一合格供應商。