網軍滔滔藍不怕！立院臨時會 潛艦國造預算將掀表決戰

立法院明天將加開臨時會處理總預算案，藍綠將展開「潛艦國造」表決戰，國防部「潛艦國造─第二階段原型艦籌建」過去三年已花去兩百七十七億八千七百九十一萬餘元，民國一百一十年度預算進一步編列一百零五億元一千六百八十萬九千元，但至今卻連潛艦設計圖都沒有，國民黨團因此堅持提出四案合計達八十億兩千萬元的預算凍結案，將在院會付諸表決，凸顯監督立場。民進黨立委則象徵性提出十億元凍結案，呼籲國民黨理性看待。

海軍司令部表示，台船公司依約已完成開工條件，並於去年十一月二十四日開工，全案進度正常；另目前僅剩「輔助裝備」一項在今年第一季可獲得輸出許可證明，不影響開工。

國民黨針對「潛艦國造─第二階段原型艦籌建」提出預算監督，曾遭網軍圍攻，但仍堅持將四筆凍結案留待院會表決。藍營聚焦一百一十年度全案累積預算編列數就超過計畫總經費的半數，但籌建所需主要裝備是否能全數取得國外輸出許可卻仍不確定，至今細部設計前段工作仍有諸多未完成，且八十一項主裝備至今尚未完全取得輸出許可。

國民黨主張，此案為政府重大造艦政策，雖各項裝備產製海軍尋求主合約商及備援供應商，但能否如期如質取得不無疑義，又美方同意供售魚雷，發價書是否簽署也攸關預算編列是否覈實。而此案雖列為公開預算，並為國人關注的重大國造案，但多數資訊以任務順利為由，僅於國會的機密會議中揭露，是否符合預算公開透明原則，不無疑義。

馬文君表示，「潛艦國造」至今已成為一項「高調的機密案」，內容卻變來變去，國民黨支持潛艦國造，但不代表支持浪費。潛艦國造「設計圖」至今未完成，就已花去數百億元，並不合理。她表示，我國必須是「計畫的國防」，所以她及國民黨堅持推出預算凍結案，並付表決，雖然席次不足以推翻，但希望藉此留下歷史紀錄。

民進黨唯一提案，則主張全案主要裝備仍未到齊，顯見海軍司令部對於潛艦建造進度掌握度不足，海軍司令部應確保潛艦國造相關期程進行順利，當相關裝備無法順利獲得時，應規劃有相關預案並即時啟動。

民進黨立委蔡適應表示，潛艦國造是重大政策，相關的進度海軍皆適時的讓國會知道，對於在野黨所關注的輸出許可，皆有獲得美方的正面回應，國防不分藍綠，期待在臨時會處理潛艦相關議案時在野黨能理性看待。

據悉，潛艦國造關鍵紅區裝備，最後幾項包括洛馬公司的「戰鬥系統整合」、雷神公司「數位聲納系統」兩項紅區裝備均已取得商售輸出許可，目前僅餘一項輔助系統等美方核准。