海巡最大噸位新旗艦出海公試 嘉義艦3月8日交船成軍

海洋委員會「籌建海巡艦艇發展計畫」中最大噸位旗艦—4000噸艦首艘嘉義艦目前正在高雄海域進行海上公試。艦隊分署上午表示，嘉義艦預劃於3月8日交艦，艦艉直升機甲板從3000噸級艦的21公尺長度，放大到29公尺，機庫備便，可供海軍S-70C直升機「隨艦」或「駐艦」執勤，這部分將請海軍協助採書面驗收，全艦未來分發中部機動海巡隊，主要負責台灣海峽偵巡執法任務，也將作為南沙「碧海專案」任務艦。

嘉義艦長125米、寬16.5米、最大吃水4.7米、最大速率24節以上、續航力10000浬以上，實際總重達6500噸。武器系統配備有鎮海火箭彈系統（2.75火箭彈）一門、20機槍遙控槍塔2門，射程120米水砲。海洋委員會海巡署艦隊分署也已為此艦申請核發船舶無線電臺設置核准，呼號CG5001。船艦最高航速為24浬，現已測出25浬以上航速。

艦隊分署表示，嘉義艦作為人道救難艦，比照海軍磐石艦，設有負壓負離病房與手術室，能因應如日本311海嘯或印尼大海嘯等事件，跨海赴外執行人道救援。當「國家醫療緊急徵調計畫」啟動後，嘉義艦將成為醫師指定進駐艦，可隨時馳往各地海域進行人道救援。

艦隊分署指出，嘉義艦直升機庫可供具備折疊旋翼直升機進駐，目前國內有海軍S-70C反潛直升機可進入，一般空勤總隊旋翼機種則可在飛行甲板隨落，全艦有讓直升機「駐艦」共同出海執勤功能。飛行甲板與機庫部分驗收採書面，成軍後將實際驗證旋翼機駐艦效果。醫療設備則延請國軍高雄總醫院協助驗收。

艦隊分署說，海巡最大噸位的嘉義艦未來將分配中部機動海巡隊，其能抗9級以上風浪，坐鎮海象不佳的台灣海峽，從事執法任務，也將加入「碧海專案」輪值艦艇序列。

嘉義艦的設計主要是參考同樣是4000噸級的海軍艦艇，並與美國設計廠商合作進行精進改良。共將建造4艘4000噸級巡防艦，總經費約新台幣117億4788萬元，嘉義艦預計今年12月完工交船、正式成軍服役。

馬政府時代首度為海巡新造兩艘3000噸級巡防艦宜蘭艦與高雄艦，是目前現役排水量、噸位最大的艦艇，舷號編碼按內部慣例，分別編為CG-128、CG-129。新建的海巡4000噸級巡防艦案去年則由台船公司標得，決標總價為104億3700萬元，將新建4艘，單艘價格為26億零925萬元，將取代宜蘭艦與高雄艦，成為海巡署噸位最大的旗艦。