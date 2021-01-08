美駐聯合國大使將訪台 總統府：深化台美友誼有助合作

美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣，總統府發言人張惇涵今天隨蔡英文總統參訪新竹市三民國小時表示，克拉夫特一向很支持台灣，也讚譽台灣是良善的力量，對於這次訪台的行程，表達誠摯的歡迎，這也是台灣旅行法再一次具體的實踐，對台美之間的友誼會更加深化，相信對台美之間未來進一步的合作，有正面的幫助。

張惇涵說，相關的行程、內容及要討論的主題，相關的安排，外交部跟美方都在積極的溝通協調中，一旦有進展和定案，外交部會適時的對外說明。

他說，如果長期關注美國國務卿龐培歐言論的人，都會知道龐培歐一直很堅定的支持台灣，也用「台灣」來稱呼，甚至在說明中也有提到台灣是區域民主的典範，龐培歐的推特也表示美國會支持台灣強化國防的實力，甚至進一步提到說，美國會堅定的跟台灣站在一起，龐對台灣的支持是不言可喻。

至於萊豬開放進口政策，蔡英文總統將下鄉跟民眾溝通，張惇涵說，總統一直都有在下鄉，到澎湖送海軍弟兄冬瓜檸檬，到海拔2620公尺的雷達站關心雷達站的國軍弟兄，總統也時常到各地參加民俗慶典，像前陣子到南投埔里參加大建醮的活動。

他說，總統會到各地訪視重要的施政，新曆年前總統跟行政院長蘇貞昌到台東參加南迴鐵路電氣化通車典禮，今年第一個上班日也到高美濃宣布啟動農民退休制度，總統時常下鄉，未來也會持續安排這樣的國政行程，跟民眾第一線的溝通跟接觸，把相關的國政、重要的施政跟人民報告，會持續努力在做。