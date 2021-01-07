中科院九鵬測試新型飛彈 共軍空警-500預警機擾我空防

國防部公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架共軍空警-500今天進入我西南空域防空識別區南端邊緣，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、啟動防空飛彈追蹤監控等措施進行反制。

目前解放軍空軍裝備有空警-2000、空警-500、空警-200三種型號空中預警機。空警-500也稱為高新10號，是中共自製全天候、多傳感器中型預警與指揮控制機，主要擔任空中警戒及指揮控制任務。這也是空警500今年首度擾亂我空防。而今日上午台灣南部九鵬基地有飛彈測試。

國家中山科學研究院本月在東部海域進行3波的飛彈測試，今天上午9時2分，1枚飛彈拖著火光自屏東九鵬基地以45度角往海面天空射出，由於射擊通報標示最大彈道高度為「無限高」，南北距離長達300公里。

國防部今晚公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架另名高新十號的空警-500今在西南防空識別區邊緣飛行，遭空軍廣播喊話籲離開。

【中央社／台北7日電】

空軍今天發布共機動態，共軍1架空警500侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自去年9月17日起在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。

根據1月的共機動態，2日有1架運8技術偵察機侵犯台灣西南ADIZ，3日是1架運8反潛機，4日則是1架運8遠干機、1架運8反潛機、1架運8技術偵察機，及1架運9通信對抗機；5日為1架運8遠干機；6日為1架運8反潛機、1架運8遠干機；7日為1架空警500。

國防部發言人史順文少將去年12月31日表示，統計從民國109年1月至12月底，約380架次共機侵擾台灣西南ADIZ。