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聯兵營實測申請空援殲敵 將考察M1A2戰車呼叫空援機制
國防部今天表示，陸軍機步269旅聯兵營部隊刻正於三軍聯訓基地，實施「三軍聯合作戰訓練測考」年度基地訓測，今日上午進行「聯勇109-8號地空整體作戰操演」，副參謀總長丘樹華中將視導操演全程，地面部隊申請空軍及陸航兵力支援下，發揚熾盛火力，擊潰當面模擬之敵，順利完成此次操演任務。
國防部資通電軍今年六月將派員赴美班寧堡及洛克堡基地，進行小部隊隨隊觀摩交流，主要觀摩我新購M1A2戰車指管通聯網路機制外，同時也為發展裝甲部隊地空通聯機制進行考察，同時確認地空整合所需裝備，研討美軍如何整合多種介面的無線電裝備，包含空對空、地對空及包含M1A2通信系統在內的地面通聯系統。
國防部表示，一早天微亮時，269旅參演官兵已於集結區待命，執行操演前整備，在三軍聯訓基地裁判官指導下，完成彈藥整補與車輛檢查等工作，為即將展開的實兵操演做好萬全準備。此次操演首先由155榴砲、120迫砲及81迫砲等各式火砲實施檢驗射擊，隨後，269旅聯兵一營依操演想定，申請空軍及陸航空中兵力支援，協助地面部隊開創有利態勢。
國防部說，操演戰況依時序推演，聯兵一營以CM11戰車、雲豹甲車，搭配砲兵部隊155榴砲、120迫砲及81迫砲，發揚熾盛火力向敵陣地發起攻擊。
國防部表示，操演過程中，269旅官兵發揮高昂戰志與團隊默契，迅速完成每一個操演動作，展現平日精實訓練的成果，從嚴從難，具體提升防衛作戰能力，矢志以最堅強的戰力，捍衛國家安全。
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