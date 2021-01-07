配合塔江艦即將成軍 海軍錦江艦下月除役

海軍沱江級飛彈巡邏艦量產版的第一艘塔江軍艦（PGG619），上月15日在蘇澳龍德造船廠下水。至於現役江字號飛彈巡邏艦的第一艘錦江艦（PGG603），已預定將於2月1日在高雄新濱碼頭舉行除役典禮。顯示未來新建沱江級次第服役，將以一對一的步伐，汰換現有12艘錦江級艦。

錦江級是海軍1990年代「光華三號」造艦案的產物，由聯合船舶設計中心設計，由聯合造船廠（中信造船廠前身）承造。第一艘原型錦江艦於1994年6月下水，12月成軍，隨後進行長達兩年的測試，才進行量產版的招標。歷經多次流標，最後海軍與中國造船公司（現台灣國際造船）議價發包。量產第一艘淡江艦（PG605），1998年6月下水，1999年12月成軍；第11艘珠江艦（PG617）2000年2月下水，7月成軍。

錦江艦是近岸巡邏艦，由於當時海巡署尚未成立，海軍仍需兼管護漁任務，因此其參考海關的荷蘭製「謀星」、「福星」緝私艦（現已移交海巡署），採用鋼製船身，可在海上與其他船隻旁靠碰擠。武裝方面包括一門40公釐機砲、四枚雄風一型飛彈。雄一飛彈並非射後不理，發射後母艦必須持續以射控雷達照射目標，讓飛彈追尋回波。由於從現在角度看已嫌落伍，從淡江艦開始的11艘量產版，服役時都沒有配屬飛彈，只有一門40公釐快砲，因此艦種代號由飛彈巡邏艦（PGG）改為巡邏艦（PG）。

二次大戰期間設計生產的陽字號驅逐艦，於2005年全部退役，但艦上經過「武進三號」改良加裝的武器，例如76公釐快砲、雄風二型飛彈等，性能仍不落伍，因此海軍便將其轉用到錦江級上。從淡江艦到曾江艦（舷號608）等四艘，加裝四枚雄二飛彈，主砲改為76公釐快砲，並增建一座後桅杆，裝置武進三號系統的W-160雷達，負責火炮射控。從舷號609的高江艦到最後一艘珠江艦，同樣改裝76公釐主砲，但是以中科院的CS/SPG-6N雷達負責射控，飛彈則使用雄風三型超音速攻船飛彈。由於加裝雄二、雄三飛彈，因此她們的艦種代號，都由PG改為PGG。