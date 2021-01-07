黑鷹失事滿1年／馬英九寒冬抵金 探望殉職洪鴻鈞93歲母親

黑鷹失事屆滿一週年，前總統馬英九今天上午頂著10度低溫到金門，探望殉職的故陸軍中將洪鴻鈞的媽媽李緞治，馬英九親切的與老人家閒話家常，洪媽媽看到馬總統，也相當開心，直說「真甘謝、揪甘心」，這麼冷的天氣還來看她，讓她相當感動。

洪鴻鈞在去年1月陪同前參謀總長沈一鳴前往宜蘭東澳嶺空軍第一雷達分隊執行春節戰備視導暨慰勉任務，途中所搭乘UH-60M直升機於新北市烏來山區失事墜毀，因公殉職，享壽55歲，總統核定追頒「四等雲麾勳章」，並追晉陸軍中將。

馬總統今天搭乘最早班機於8點10分抵達金門，也特別來向洪媽媽致意，馬英九在前國防部長高華柱陪同下，造訪洪鴻鈞位於金城鎮北門的老家，據了解，洪鴻鈞當年是由時任國防部長的高華柱授階，洪鴻鈞也曾是高華柱的陸軍聯絡官，因此高華柱對他特別有感情，連洪媽媽都認識高部長，高華柱還說，他以前當連長的時候，也常來洪家。

「阿母知道馬總統要來，還特別跑去洗頭」 洪鴻鈞的胞弟洪鴻源說，高齡93歲的洪媽媽知道馬總統要來，很開心，早早就起床準備，兩人在話家常時，洪媽媽還指著牆壁上的相片，跟馬總統提起她年輕的時候，曾經在大陸做小生意住過好幾年，後來小三通開放，還跟兒子到大陸尋找昔日的故人。