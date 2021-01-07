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吳釗燮：美台政治軍事對話已順利完成 細節不透露

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
外交部長吳釗燮。圖／行政院提供
外交部長吳釗燮。圖／行政院提供

美國國務院日前公布，台灣時間今日上午7時30分視訊舉行「美台政治軍事對話」，且由美國國務院政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）發表談話。外交部長吳釗燮今則表示，這個對話已順利完成，但相關細節基於台美互信以及外交默契，不便對外透露。

吳釗燮今出席行政院會後記者會時指出，有關於政軍對話這件事情，台灣與美國之間有涵蓋各層次而且多元的對話管道，雙方經常對各項共同關切的議題保持密切且順暢的溝通，藉以持續深化在經濟、政治、安全的各方面合作，只是台美政軍對話具體細節，基於台美互信以及外交默契，不便對外透露。

吳釗燮表示，這個對話已經順利完成，但所有細節包含什麼時間、在哪裡討論、什麼人參加，這些都不會對外說明，而未來我方會在堅實良好基礎上，就各項議題與美方深化交流。

國防副部長張冠群則指出，對話是歷年來都有舉行，這次係因疫情改視訊舉行，國防部主要配合單位是軍備局、戰規司，都是實務性上的合作與探討。

國防副部長張冠群。圖／行政院提供
國防副部長張冠群。圖／行政院提供

吳釗燮 國務院 行政院

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