不讓磐石艦染疫事件重演 海軍啟動敦支整備
海軍開始為111年敦睦艦隊所轄艦艇展開整備，日前針對敦支艦RO造水機檢整招標委商，由和厘企業公司以36萬1800元得標。海軍司令部上午表示，有關敦支的部份全案尚在規劃中，防疫作為則將依中央流行疫情指揮中心指導。
海軍敦睦支隊編制向以磐石號油彈補給艦作為旗艦，配屬成功級巡防艦與康定級巡防艦各一艘。去年新冠肺炎（COVID-19）防疫時期，敦睦艦隊於2020年3月按往例由國防部呈案總統核准出訪當時疫情數據零確診的友邦帛琉，並於3月12日至15日停靠帛琉執行敦睦行程，回程時，於公海航行24天返港。
艦隊返港執行隔離後，於4月15日自高雄市左營軍港下船後，發現確診個案，陸續緊急召回，累積確診個案有36例，但均未有向外擴散感染狀況。中央疫情防疫指揮中心研判，艦隊最早確定病例的發病日為3月10日，即艦隊抵達友邦帛琉之前就已感染，而感染源應為台灣當時的本土零星社區個案，研判為東南亞病毒株，艦隊確診者會歸類在本土個案。
敦支新冠肺炎群聚感染案，國防部調查後將海軍司令劉志斌上將，艦隊指揮部參謀長、艦隊支隊長陳道輝少將與艦指部指揮官高嘉濱中將均遭記過處分。陳道輝與高嘉濱所受處分最重，遭調離原職記過兩次，兩人事後已恢復原職。
敦睦艦隊分為環島航訓與赴友邦慰訪僑胞，訪外視行程慣例於二、三月份出發。國防部目前本身已成立國軍疫情指揮中心，遵中央流行疫情指揮中心的統一指揮。對海軍啟動敦支整備，海軍司令部表示，有關敦支的部份全案尚在規劃中，有關防疫作為，將依中央流行疫情指揮中心指導。至於規劃哪個國家？環島航訓是否維持，仍待政策決定。
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