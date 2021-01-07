中科院今早無限高飛彈射擊 研判是雄二E增程型飛彈

國家中山科學研究院本月在東部海域進行3波的飛彈測試，今天上午9時5分，1枚飛彈自屏東九鵬基地以45度角射出，因射擊通報標示最大彈道高度為「無限高」，南北距離長達300公里，軍事專家研判是雄二E增程型巡弋飛彈。

中科院公告的射擊時間分別是1月7、8日，1月14、15日，1月18、19日3波，射擊的時間和管制範圍均相同，射擊危險範圍，從屏東九鵬基地發射出去後往東穿越蘭嶼、綠島之間，在蘭嶼外海轉北往宜蘭外海，最大彈道無限高，研判屬同型飛彈。

軍事專家從劃定的射擊危險範圍及L型飛行軌跡，研判不是天弓系列和愛國者飛彈，從發射角度和火焰軌跡觀察，很可能是增程型雄二E巡弋飛彈；雄二E飛彈不需靶彈，取得想要的參數後可自行引爆。

中科院表示，有關各項國防武器研發測試，均涉及國防機敏事項，不予評論，也感謝國人關心與支持。