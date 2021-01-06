台灣智庫憂心「制腦權」 中國修訂《統戰條例》

(德國之聲中文網) 台灣官方背景的智庫"國防安全研究院"日前發布了中共軍政發展以及印太區域安全情勢的年度報告，指出中共當局對台策略已經出現了一些變化，加強了"反台獨"論述，也強化了對台軍事恫嚇力度。

報告指出，2020年是96台海危機以來，解放軍對台灣恫嚇力度最高的一年。報告認為，由於2020年1月的台灣總統大選讓中共的"對台認知作戰"受挫，因此北京轉變了"認知作戰"的方式。報告撰寫人曾怡碩指出，北京在輿論戰、心理戰、法律戰等傳統的"統戰手段"之外，近年來還提出了"制腦權"概念，旨在爭奪人類的認知速度與品質優勢。作者警告說，2020年大選後，中共當局開始綜合運用駭客竊取資料、通過各種傳媒渠道釋放假新聞的"認知戰"手法，並且搭配軍機擾台的恫嚇手段。

國防安全研究院認為，以上手段是北京當局推行的"沒有硝煙的戰爭"，在近期持續對台灣進行試驗之後，"未來可能在諸如美國等西方民主國家選舉期間進行測試"。

盡管中國當局的一些"認知戰"手段起到了適得其反的效果，報告仍然建議台灣當局提高警惕，應對來自北京的"沒有硝煙的戰爭"。

香港《南華早報》則援引國防安全研究院院長蘇紫雲的觀點指出，北京對香港的所作所為、對台灣的軍事恫嚇，已經令其向台灣兜售"一國兩制"的企圖破產。但是蘇紫雲同時也認為，台灣政府部門亟需出台全面機制來防範假消息的惡意傳播。

淡江大學的國際關系學者黃介正對《南華早報》表示，台灣社會各界的反北京情緒正在增長，這疏離了海峽兩岸的心理距離，但是中國大陸的"認知戰"不僅僅能夠在台灣制造恐慌和失敗情緒，也能消解台灣社會內部的信任與團結；"收買台灣比進攻台灣更劃算，比收買台灣更劃算的是恐嚇台灣。"

中共中央修訂《統戰條例》

另據台灣中央社報道，中共中央1月5日發布的《中共統一戰線工作條例》修訂版中，明確囊括了海內外的台灣人士。中央社注意到，《條例》新增了"發展壯大台灣愛國統一力量""不斷推進祖國和平統一進程"等表述，同時刪除了"鞏固深化兩岸關系和平發展的政治、經濟、文化、社會基礎"之詞句。

《統戰工作條例》首次發布於2015年，此次修訂後，《條例》去掉了"試行版"的標識，意味著成為了正式版本。《條例》將"台灣同胞及其在大陸的親屬"列入統戰對象，並且將對台統戰任務定義為"貫徹執行黨中央對台工作大政方針，堅持一個中國原則，廣泛團結海內外台灣同胞，發展壯大台灣愛國統一力量，反對台獨分裂活動，不斷推進祖國和平統一進程，同心實現中華民族偉大復興。"除此之外，並無更多涉及台灣問題的詳細內容。

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