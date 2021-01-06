恆春公所發文停止軍演 驚動海軍高層拜訪鎮長

屏東三軍聯訓基地是台灣重要的陸空聯合作戰訓場，恆春鎮長陳文弘不滿基地在鎮內有近10個訓場，卻「統包」只有單筆睦鄰補助，甚至比周邊車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉和枋山鄉還少，為凸顯發放標準不公平，日前發文要求軍方停止在鎮內演習，也驚動高層，為表達誠意，海軍副司令梅家樹、陸戰隊指揮官王瑞麟今天南下拜訪陳文弘，近日將安排會勘。

「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」去年修法，可依影響狀況酌增最高20%補助，立委周春米上月邀陳文弘北上爭取加碼，國防部以恆春鎮符合「年度射擊天數超過百日」條件，同意今年度回饋金由1000萬元提高1100萬元，但陳文弘認為發放標準對恆春鎮極不公平無法接受， 日前發文要求停止鎮內行政範圍內所有武器訓練及作戰演訓，並檢討訓場遷移事宜。

這紙公文對三軍聯訓基地演訓未造成影響，這幾天仍按表操課，但也驚動國防部高層，海軍副司令梅家樹、陸戰隊指揮官王瑞麟今天南下拜訪陳文弘， 表達對地方聲音重視和解決誠意，因回饋金發放是依照睦鄰工作要點執行，將擇日安排會勘；陳文弘強調，「窮也要窮的有志氣」，鎮公所無法強制國防部停止訓練，但這是象徵鎮民的憤怒及決心，希望軍方能重視不公平的回饋金發放制度。

陳文弘說，國防部在恆春鎮有近10個訓場，影響範圍各不同，加上每年超過100天的演訓，卻統一被歸為三軍聯訓基地管轄，只有單一筆睦鄰補助，睦鄰補助應依當地實際影響情形不同，斟酌補貼，不應只為管理方便，就將恆春多個訓練場「統包」為一個三軍聯訓基地，並不公平，日前與立委周春米北上協調，竟只增加100萬元補助，鎮民無法接受；鎮民代表趙記明說，軍演噪音擾人，尤其是上課的學生，鎮代會提案要求軍方以專案為學校裝設氣密窗，希望國防部重視。

軍方指出，能夠理解當地爭取權益的決心，仍會照既定時程在訓場演習，接著會勘鎮內各訓場，了解影響的程度；車城鄉因有海邊重砲射擊，多了陸軍1筆400萬元回饋金，枋山鄉有海陸空軍演，3筆回饋金合計1800萬元。