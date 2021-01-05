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獨／守勢持久、重點突破 國軍新防衛指導十六箴言曝光
國防部調整前參謀總長李喜明整體防衛構想（ODC）規劃，目前正進行研討規劃，國軍「整體防衛作戰指導」將朝「多維防禦、重層阻殲、守勢持久、重點突破」進行規劃，並修編相關準則。
國防部參謀本部近期在國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光主導下，將李喜明強調的「整體防衛構想」（ＯＤＣ／Overall Defense Concept）規畫幾全推翻；李所提「濱海決勝、灘岸殲敵」作戰構想遭棄置，國防部恢復原「聯合防空、聯合制海、聯合國土防衛」構想，各軍準則近期正大幅翻修，明顯「去李化」。
但國防部發言人史順文上午在例行記者會中表示，有關「整體防衛構想」（ODC），與現在國軍執行的防衛作戰構想都沒有改變，還是「防衛固守、重層嚇阻」，「戰力防護、濱海決勝與灘岸殲敵」，防衛作戰構想有其一貫性，是不會變的。
不過，他也進一步說，依據防衛作戰構想，因應當前敵情威脅不同，國軍自主、建軍備戰的成果，因此在「作戰指導」、「戰術戰法」上會有一些與時俱進的調整。
史順文強調，有關於聯合防空、聯合制海，是作戰的一個進程，與整體防衛作戰不一樣。
據悉，國防部現正研討規劃新版作戰指導，分別是「多維防禦、重層阻殲、守勢持久、重點突破」，定案後，並將據此規劃各項準則修編。
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