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國防部：嚴德發人事屬總統權責 目前一切正常

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
元旦後輿論傳出內閣小幅異動訊息，國防部長嚴德發被傳將卸任交棒。國防部發言人史順文上午表示，嚴部長的人事是屬於總統的權責，目前一切正常，對於臆測的人事訊息，國防部並無所悉，也不評論。記者洪哲政／攝影
元旦後輿論傳出內閣小幅異動訊息，國防部長嚴德發被傳將卸任交棒。國防部發言人史順文上午表示，嚴部長的人事是屬於總統的權責，目前一切正常，對於臆測的人事訊息，國防部並無所悉，也不評論。記者洪哲政／攝影

元旦後輿論傳出內閣小幅異動訊息，國防部嚴德發被傳將卸任交棒。國防部發言人史順文上午表示，嚴部長的人事是屬於總統的權責，目前一切正常，對於臆測的人事訊息，國防部並無所悉，也不評論。

陸軍高階將領將大幅異動，國防部訓練次長李兆明將調升為十軍團指揮官、原軍團指揮官王興禮則升任陸軍副司令；而因應陸軍中將陳曉明元旦屆齡退伍，現任陸軍副司令莫又銘轉任國防部常務次長。

李兆明自107年1月1日起任聯七訓次室長至今已三年，過去未有任何聯參主管任期超過三年。但對其將調任軍司指揮官人事，高層透露李兆明確是規劃人選之一，但至今並未啟動人事作業。

至於嚴德發傳異動，軍方沒有訊息。嚴對內沒有異動跡象。

嚴德發人事傳聞牽動內閣動向，對蔡政府而言，軍系包括國安局長邱國正、海委會主委李仲威皆是活棋；而政壇過去半年來始終傳蔡政府有意在任期結束前，推動文人國防部長，但都只停留在傳言層次。

對於嚴德發去留，史順文上午在例行記者會上表示，嚴部長的人事屬於總統的權責，目前一切正常，對於臆測的人事訊息，國防部並無所悉，也不評論。

國防部 嚴德發 陸軍

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