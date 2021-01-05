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國防部：國軍採購綠色環保標章產品 為環保盡心力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部資源規劃司財物資源處處長張獻瑞。記者洪哲政/攝影
國防部資源規劃司財物資源處處長張獻瑞。記者洪哲政/攝影

國防部資源規劃司財物資源處處長張獻瑞上午表示，國軍採購綠色環保標章產品108年度達99.32%，執行成效為歷年最高，獲評108年度機關綠色採購績效評核「優等」殊榮；109年採購比率也達98.87%。國防部指出，將持續配合環保署各項政策指導，推動各項環保工作，共同為環境保護盡一份心力。

國防部上午舉行例行記者會，張獻瑞表示，為配合環保署推動環保政策，國防部依據「機關綠色採購績效評核作業」，在不影響國防安全與戰備整備作為的前提下，針對綠色採購「指定採購項目」，採購環保標章產品，以期發揮政府採購能量，擴大我國綠色產品商機，以達環境保護的效益。

張獻瑞指出，國防部採購「指定採購項目」比率均符合環保署設定標準，106年至108年綠色採購指定採購項目比率分別為98.44%、99.29%及99.32%，108年執行成效為歷年最高，至109年12月31日止，109年採購比率為98.87%。

張獻瑞表示，國防部歷年來綠色採購執行成果，均符合環保署綠色採購年度目標值，另獲評108年度機關綠色採購績效評核「優等」殊榮。

國防部指出，將持續配合環保署各項政策指導，推動各項環保工作，持續督導所屬單位辦理綠色採購作業，藉由講習、督訪等各種方式，宣導環保教育以增進綠色採購成效，共同為環境保護盡一份心力。

國防部 環保署

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