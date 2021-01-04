共機壓境擾空防 我維持IDF與F-16戰機妥善率有價曝光

空軍為因應敵情威脅，確保領空安全，檢討急需籌購航材零附件，去年7月核定2億6720萬9199元預算，以提升IDF與F-16戰機妥善率。此外，幻象戰機發動機滑油，也需428萬2400元進行籌補。

根據立法院公布國防部109年度第三季管制預算運用情形統計表顯示，空軍去年7月28日核定，籌購F-16與IDF兩型戰機零附件，預算達2億6720萬919萬9千元。理由為因應敵情威脅，確保領空安全，國防部檢討急需籌購航材零附件，以提升IDF與F-16戰機妥善率。

外傳因應共機擾台頻率創新高，軍方統計迄今共機侵入我防空識別區1700多架次，我軍機升空因應超過3500架次。空軍司令部已緊急向國防部提出「提升IDF型戰機妥善率零附件籌購」計畫，編列7000多萬元，進行IDF的裝備零附件購置及保修，務期維持最佳戰力。

不過，國防部發言人史順文去年12月31日曾公開表示，中共去年初至年底，派遣380餘架次擾我西南空域防空識別區空防。