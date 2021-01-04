強化策應警衛勤務 憲兵耗資千萬整建黃杰故居

憲兵利用台北市復興南路上的「歷史建築」黃杰故居，部署一個憲兵排兵力，作為策應副總統官邸勤務的據點。但被劃為歷史建築的黃杰故居，屋頂牆面滲漏水，影響生活品質，憲兵因此撥列一千萬元預算執行修繕，強化據點功能意味濃厚。

根據文化部文化資產局記錄，黃杰為黃埔軍校一期出身，國共內戰時，率部轉戰西南後經越南回台，歷任陸軍總司令、台灣警備總司令、台灣省政府主席、國防部長等要職，是1950-60年代對軍事及省政具重大影響力的人物，在軍事、政治史上具有一定地位，其居所亦具有一定歷史文化價值。

文資局指出，黃杰故居建物是二戰後的現代住宅，為黃杰在台任陸軍總司令的官邸，主建築原為一層西式平房，後期增建二層樓建築。建物外貌及內裝雖經修改，但客廳設置的壁爐、Bay Window及櫸木地板，仍大致維持初建時樣貌，表現當代建築風格與特色。後期增建的兩層樓建築呈現當時官邸的配置。

憲兵指揮部上午表示，目前憲兵在黃杰故居設有據點，有約一個排兵力住宿，策應副總統官邸相關警衛勤務。

根據立法院公布國防部重要管制預算運用情形，憲兵針對「復興南營區」的黃杰故居執行營舍補強修繕工程一千萬元預算，原因是營舍生活設施老舊，屋頂牆面滲漏水，影響部隊官兵生活品質，急需修繕。