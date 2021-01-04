快訊

外送員遭台中鴨肉店辱「毛沒長齊」熊貓：與店家終止合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化策應警衛勤務 憲兵耗資千萬整建黃杰故居

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
位於北市復興南路的黃杰故居。圖／文化部文化資產局歷史建築網頁
位於北市復興南路的黃杰故居。圖／文化部文化資產局歷史建築網頁

憲兵利用台北市復興南路上的「歷史建築」黃杰故居，部署一個憲兵排兵力，作為策應副總統官邸勤務的據點。但被劃為歷史建築的黃杰故居，屋頂牆面滲漏水，影響生活品質，憲兵因此撥列一千萬元預算執行修繕，強化據點功能意味濃厚。

根據文化部文化資產局記錄，黃杰為黃埔軍校一期出身，國共內戰時，率部轉戰西南後經越南回台，歷任陸軍總司令、台灣警備總司令、台灣省政府主席、國防部長等要職，是1950-60年代對軍事及省政具重大影響力的人物，在軍事、政治史上具有一定地位，其居所亦具有一定歷史文化價值。

文資局指出，黃杰故居建物是二戰後的現代住宅，為黃杰在台任陸軍總司令的官邸，主建築原為一層西式平房，後期增建二層樓建築。建物外貌及內裝雖經修改，但客廳設置的壁爐、Bay Window及櫸木地板，仍大致維持初建時樣貌，表現當代建築風格與特色。後期增建的兩層樓建築呈現當時官邸的配置。

憲兵指揮部上午表示，目前憲兵在黃杰故居設有據點，有約一個排兵力住宿，策應副總統官邸相關警衛勤務。

根據立法院公布國防部重要管制預算運用情形，憲兵針對「復興南營區」的黃杰故居執行營舍補強修繕工程一千萬元預算，原因是營舍生活設施老舊，屋頂牆面滲漏水，影響部隊官兵生活品質，急需修繕。

歷史建築 國防部 文化資產

延伸閱讀

錯過森山市集看這！台南最美耶誕市集「雙官邸市集」12/19登場　集結美食、選物攤位2日限定

中原大學建築系館獲審議通過 將登錄歷史建築

川普兒時故居開天價出售 房仲號召川粉集資買下

全台首創雙官邸市集 好市邸家、森山市集聯手加場

相關新聞

共機壓境擾空防 我維持IDF與F-16戰機妥善率有價曝光

空軍為因應敵情威脅，確保領空安全，檢討急需籌購航材零附件，去年7月核定2億6720萬9199元預算，以提升IDF與F-1...

強化策應警衛勤務 憲兵耗資千萬整建黃杰故居

憲兵利用台北市復興南路上的「歷史建築」黃杰故居，部署一個憲兵排兵力，作為策應副總統官邸勤務的據點。但被劃為歷史建築的黃杰...

國軍調整作戰構想 蘇紫雲：彈藥先於載台已超前部署

國防部正大規模調整作戰構想準則，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨日表示，各國軍事構想都是滾動式調整，適度調...

李喜明低調 「相關變革是當官者的事」

國防部參謀本部近期在國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光主導下，將前參謀總長李喜明強調的「整體防衛構想」（ODC）規畫幾全推翻...

監控國軍…馬祖美軍足跡館揭祕

美軍一九五五至一九七九年期間協防台灣，並進駐馬祖設立顧問組（MDCAT，部隊代號「泥貓」），軍方取得美軍馬祖顧問組官版任...

新聞眼／國防部爭建軍話語權 一朝喊改

前參謀總長李喜明在任時落實「整體防衛構想」（ODC／Overall Defense Concept）甚力，全軍準則因此全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。