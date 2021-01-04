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國軍調整作戰構想 蘇紫雲：彈藥先於載台已超前部署

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。圖／翻攝蘇紫雲臉書網頁
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。圖／翻攝蘇紫雲臉書網頁

國防部正大規模調整作戰構想準則，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨日表示，各國軍事構想都是滾動式調整，適度調整防衛構想應為常態；他進一步表示，國軍實已跟上國際「不對稱戰力」趨勢，國安團隊、國防部已針對「彈藥先於載台」超前部署。

國防部參謀本部近期將前參謀總長李喜明強調的「整體防衛構想」（ＯＤＣ／Overall Defense Concept）規畫幾全推翻；李所提「濱海決勝、灘岸殲敵」作戰構想恐遭棄置。李喜明主張的「整體防衛構想」，主要就是擁抱不對稱戰法。據了解，「彈藥先於載台」即李喜明理念之一。

針對國防部的作法，蘇紫雲表示，純就軍事構想，各國都是滾動式調整，以肆應戰略環境改變。如美軍的嚇阻，由前進部署，改為「戰略可預期、戰法不可測」。國軍面對共軍的擴張，不對稱戰力是核心架構，已持續近十年，只是名稱有所調整。

他進一步表示，我國加以各類新式裝備籌獲，包括海馬仕砲兵飛彈、空射增程攻陸飛彈（SLAM ER)、陸基機動魚叉反艦飛彈，與國造雄風家族攻陸巡弋飛彈等精準彈藥，使國軍具備反制能力。因此，在威脅改變，新戰力獲得的情況下，結合「十年建軍、五年兵整、一年備戰」的決策循環，適度調整防衛構想應為常態。就如同棒球，教頭在應對球局狀況，球員狀態，不斷調整戰略戰術一般。

他表示，值得注意的是，國軍跟上國際不對稱戰力趨勢，「彈藥先於載台」的兵力投資先決條件，大力發展精準飛彈的火力，如美國陸軍、日本陸自都部署反艦飛彈一般，此為我國安團隊、國防部超前部署的積極做法，以使嚇阻效度最大化。

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